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Завтра в Липецке жара и ветер

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#жара
Завтра в Липецке жара и ветер

5 мая в Липецкой области сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, днем местами с грозами и ветром скоростью до 15 м/с. Среднесуточные температуры воздуха составят 16 градусов тепла, что на 4 градуса выше климатической нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 мая в области облачно с прояснениями.  Местами небольшие кратковременные дожди. Днем местами грозы.  

Ветер южной четверти 4-9, днем при грозах местами порывы до 15 м/с.  Температура воздуха ночью +6 +11 градусов, днем - от 20 до 25 градусов тепла.  

В Липецке 5 мая облачно с прояснениями.  Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер южной четверти ночью 4-9,  днем 7-12 м/с.  

Температура воздуха ночью +7 +9 градусов, днем 23-25 градусов тепла.  

День 5 мая стал самым теплым в Липецке за историю метеонаблюдений в 1963 году, тогда воздух прогрелся в городе до +29 градусов. Самая низкая температура воздух – 4 градуса мороза, - была зафиксирована в 1999 году.

2 1018
#жара

Комментарии (2)

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гость

33 минуты назад
Заваркина, тебе в дурку нужно срочно!
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Заваркина

сегодня, 16:48
Главное чтобы каловые массы с очистных не сдуло. Их там скопилось более 300 тысяч. А то весь липецк удобрением засыпит и одуванчики в рост попрут, придется Серёгу тербунского обратно назначать. Ведь только он вел активную борьбу с этими одуванчиками.
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