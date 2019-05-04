Завтра в Липецке жара и ветер

5 мая в Липецкой области сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, днем местами с грозами и ветром скоростью до 15 м/с. Среднесуточные температуры воздуха составят 16 градусов тепла, что на 4 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 мая в области облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. Днем местами грозы.



Ветер южной четверти 4-9, днем при грозах местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6 +11 градусов, днем - от 20 до 25 градусов тепла.



В Липецке 5 мая облачно с прояснениями. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер южной четверти ночью 4-9, днем 7-12 м/с.



Температура воздуха ночью +7 +9 градусов, днем 23-25 градусов тепла.



День 5 мая стал самым теплым в Липецке за историю метеонаблюдений в 1963 году, тогда воздух прогрелся в городе до +29 градусов. Самая низкая температура воздух – 4 градуса мороза, - была зафиксирована в 1999 году.



