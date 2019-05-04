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12 минут назад

Липчане приняли участие в тренировке воздушного парада над Красной площадью

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#Липецкий авиацентр #День Победы #воздушный парад
Липчане приняли участие в тренировке воздушного парада над Красной площадью
74 самолета и вертолета Воздушно-космических сил (ВКС) приняли участие в репетиции воздушной части военного парада в Москве, пролетев над Красной площадью, сообщает Rosbalt.ru со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, это была первая тренировка авиации к параду, посвященного 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В репетиции задействовали экипажи вертолетов Ми-26, Ми-8АМТШ; Ми-28Н; Ка-52; Ми-24, самолетов Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29СМТ, А-50У, Ил-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78. Все полеты выполнялись на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

Открыл воздушный парад самый большой в мире серийный вертолет Ми-26, завершали — три авиационные группы — «тактическое крыло», «кубинский бриллиант» и штурмовики Су-25 Липецкого авиацентра.

Для проведения тренировки авиации было задействовано девять аэродромов в Московской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Рязанской и Калужской областях.
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#Липецкий авиацентр #День Победы #воздушный парад

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Радиолюбитель

2 минуты назад
По прогнозам моделей GFS и WRFx3 сегодня в Липецкой области, во второй половине дня дня есть определенная вероятность формирования грозовых очагов. В частности модель GFS показывает вероятность гроз в Липецкой области в 12 часов - 50%, в 15 часов - 50% по большей части области, в южной и Юго-Восточной части до 65%. К 18 часам в Липецкой области вероятность формирования грозового фронта - до 65, местами до 70%. Штормовой индекс SCS около 2 и вероятность мощных гроз к 17-18 часам показывают 30-35% вероятность, а местами до 50% мощных гроз. Модель WRFx3 в режиме прогноза Радиолокационной отражаемости, также показывает к 17-18 часам формирование очагов и небольших грозовых фронтов Онлайн метеорадары - https://www.rainviewer.com/ru/?loc=51.4829,48.1659,5
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