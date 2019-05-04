В мире

58 минут назад

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

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Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Самолет скатился в реку при посадке

Власти США проводят расследование в связи с тем, что самолет выкатился в реку при посадке в Джексонвилле, сообщила на странице в Facebook военно-морская база США в Джексонвилле. Об этом сообщает РИА Новости.

На борту лайнера было 136 пассажиров и семь членов экипажа, все они учтены. По сведениям CNN, среди пассажиров были американские военные, члены их семей, а также лица, которые выполняли различные работы для Пентагона.Те, кому понадобилась медицинская помощь, были перевезены в местную больницу.

Воздушное судно прибыло с американской военно-морской базы Гуантанамо (Куба). По данным СМИ, лайнер принадлежит компании Miami Air, которая осуществляет чартерные рейсы.

Представители базы заявили, что никто не погиб и не получил тяжелых травм. Представители управления шерифа сообщили в Twitter, что госпитализация потребовалась 21 человеку. Среди них нет детей. Угрозы жизни пострадавших людей нет.
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