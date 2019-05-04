Общество

сегодня, 12:15

Тротуар – не парковка (ФОТО)

15 546
#Автохамы #машины #парковки
Тротуар – не парковка (ФОТО)

Очередные примеры автохамства из нашей жизни.

Мы продолжаем рубрику, в которой совместно с читателями GOROD48 обличаем главных липецких автохамов, которые словно задались целью припарковать свои машины так, чтобы было неудобно всем, кроме них самих.

И сегодня вновь о наболевшем – о парковках на тротуаре. Проезжая часть в городе принадлежит автомобилям (и это справедливо), внутридворовые дороги тоже захватили машины – до такой степени, что на некоторых микрорайонах, например 26-м, между домами уже расставлены дорожные знаки и разложены лежачие полицейские. Но теперь горе-автолюбители покушаются еще и на тротуары – взгляните на снимок вверху сделанный на улице Ленина, 13. Прохожим остается только восклицать, как у Островского: «Почему люди не летают, как птицы?!».

Шубина 0.jpg

Бульвар Шубина. Где идти семье с ребенком. Или кто-то возомнил, что его «тачка» важнее малыша?

Шубина.jpg

Снимок там же. Чтобы пройти домой, нужно преодолеть не одного автохама – здесь их вереницы.

Неделина, 11.jpg

Неделина, 11. Еще один персонаж не нашел другого места для парковки. Или, скорее всего, даже не пытался найти.

Терешковой, 27.jpeg

Терешковой, 27.

WhatsApp Image 2019-05-01 at 10.56.02.jpeg

Возле одного из липецких торговых центров. Этот еще и по плитке ездит, которая – внимание – называется тротуарной. А потому будет громче всех вопить, что облагораживания города хватило ненадолго.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

15 546
#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Александр Иванович

3 минуты назад
Они точно все психбольные- кого пьяная мать роняла , а кто сам с крыши в детстве прыгал! Они там на хуторах все такие дебилные! Недавно моей бабке прям по ноге проехал и даже не остановился, только газ прибавил
ответить

Город дебилов

5 минут назад
Конечно будем вопить. Зачем тогда переходы выложили тротуарной плиткой на улице Плеханова. Закрыть для проезда, или штрафовать всех за проезд по тротуару
ответить

Город дебилов

8 минут назад
Неделина 11, там по тротуару никто не ходит. Торец дома. Бывшая больница закрыта. Тупик.
ответить

Липчанин

10 минут назад
А мы по другому жить не можем.Это наше естественное состояние.Мы в общественном транспорте ругаемся матом,испражняемся на лестничных клетках,бросаем мусор из окон во двор,устраиваем шумные пьяные ночные вечеринки,постоянно нас ловят пьяными за рулем.Учим как жить и осуждаем другие народы ,хотя писать-то грамотно толком не умеем и не знаем истории свое же страны.
ответить

11111

12 минут назад
Зоя Степановна, ты сама оттуда что ли написала?
ответить

Зоя Степановна

19 минут назад
Пора уже выселять негодяев , пора! Они все сумасшедие и не хотят лечится! Их проживание в городе опасно для окружающих! У них подсознательная цель-это задавить, убить и тд! Им нужен врач и электросудорожная терапия! У нас нет для них столько психушек- выселять
ответить

Сельдерей не растет на Елецком.

20 минут назад
Почему, а почему ты воняешь даже через монитор? Ты с Елецкого?
ответить

Почему

27 минут назад
Собака без намордника?
ответить

Юпитер

31 минуту назад
Второе фото ШИКАРДОС, ну , хочет автовладелец ,которому все завидуют , барахтаться в ГРЯЗИ, и ничего не может с собой поделать !
ответить

Сельдерей не растет на Елецком.

35 минут назад
Это вы еще на Елецком не были,вот где жесть,там скоро будут парковаться на головах друга,а еще там почти все этажи заблеваны.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчане приняли участие в тренировке воздушного парада над Красной площадью
#Липецкий авиацентр #День Победы #воздушный парад
1
Липчане приняли участие в тренировке воздушного парада над Красной площадью

10 минут назад

Общество
Яблоко из глины, записки пилота и инстаграм-аккаунт о Холокосте
#посмотреть_почитать
2
Яблоко из глины, записки пилота и инстаграм-аккаунт о Холокосте

сегодня, 10:10

Общество
В Быхановом саду появится амфитеатр
#Быханов сад #реконструкция
51
В Быхановом саду появится амфитеатр

вчера, 21:45

Общество
Автохамы мешают не только прохожим (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
115
Автохамы мешают не только прохожим (ФОТО)

вчера, 13:12

Общество
Студентов спаивали прямо возле вуза
#Пиво #нелегальная торговля #штраф
59
Студентов спаивали прямо возле вуза

вчера, 10:49

Общество
Доброе утро, Липецк!
#Доброе утро!
Доброе утро, Липецк!

вчера, 07:00

Общество