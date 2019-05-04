Тротуар – не парковка (ФОТО)

Очередные примеры автохамства из нашей жизни.

Мы продолжаем рубрику, в которой совместно с читателями GOROD48 обличаем главных липецких автохамов, которые словно задались целью припарковать свои машины так, чтобы было неудобно всем, кроме них самих.

И сегодня вновь о наболевшем – о парковках на тротуаре. Проезжая часть в городе принадлежит автомобилям (и это справедливо), внутридворовые дороги тоже захватили машины – до такой степени, что на некоторых микрорайонах, например 26-м, между домами уже расставлены дорожные знаки и разложены лежачие полицейские. Но теперь горе-автолюбители покушаются еще и на тротуары – взгляните на снимок вверху сделанный на улице Ленина, 13. Прохожим остается только восклицать, как у Островского: «Почему люди не летают, как птицы?!».





Бульвар Шубина. Где идти семье с ребенком. Или кто-то возомнил, что его «тачка» важнее малыша?





Снимок там же. Чтобы пройти домой, нужно преодолеть не одного автохама – здесь их вереницы.





Неделина, 11. Еще один персонаж не нашел другого места для парковки. Или, скорее всего, даже не пытался найти.





Терешковой, 27.





Возле одного из липецких торговых центров. Этот еще и по плитке ездит, которая – внимание – называется тротуарной. А потому будет громче всех вопить, что облагораживания города хватило ненадолго.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.