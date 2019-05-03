Происшествия
сегодня, 22:21
Пропавший две недели назад липчанин найден в больнице
У липчанина серьезная травма.
20 апреля в Липецке пропал 62-летний мужчина: Сергей Котов ушел из дома на Московской и не вернулся. К поискам пропавшего липчанина присоединились волонтеры организаций "Лиза Алерт" и "Патруль".
Сегодня волонтеры получили данные о похожем на Сергея Котова человеке, который находится в реанимации больницы "ЛипецкМед". Он поступил с черепно-мозговой травмой, был прооперирован и почти неделю находился в палате интенсивной терапии. Это оказался разыскиваемый липчанин, сообщили в общественной организации "Патруль".
Сегодня волонтеры получили данные о похожем на Сергея Котова человеке, который находится в реанимации больницы "ЛипецкМед". Он поступил с черепно-мозговой травмой, был прооперирован и почти неделю находился в палате интенсивной терапии. Это оказался разыскиваемый липчанин, сообщили в общественной организации "Патруль".
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