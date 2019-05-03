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Пропавший две недели назад липчанин найден в больнице

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#пропавшие без вести
Пропавший две недели назад липчанин найден в больнице

У липчанина серьезная травма.

20 апреля в Липецке пропал 62-летний мужчина: Сергей Котов ушел из дома на Московской и не вернулся. К поискам пропавшего липчанина присоединились волонтеры организаций "Лиза Алерт" и "Патруль".

Сегодня волонтеры получили данные о похожем на Сергея Котова человеке, который находится в реанимации больницы "ЛипецкМед". Он поступил с черепно-мозговой травмой, был прооперирован и почти неделю находился в палате интенсивной терапии. Это оказался разыскиваемый липчанин, сообщили в общественной организации "Патруль".
1 587
#пропавшие без вести

Комментарии (1)

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9 минут назад
Путин проснись . Какие 65 . В 62 люди теряются. Хотя он это не читает. Жаль.
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