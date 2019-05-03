Новые беседки - мамочкам с колясками или мужчинам с отклонениями?

Сегодня в парке «Быханов сад» липчане смогли встретится с представителем казанского проектного бюро Space for soul architecture и задать ему все интересующие вопросы.

Ответ перед полутора десятками пришедших на встречу держал директор ООО "АСК "ЭСФОЭС Архитектс" Ринат Гарипов. Молодой амбициозный архитектор специально прилетает в Липецк из Казани. Еженедельно он проводит в нашем городе один-два дня. Ринат Гарипов приходит в "Быханов сад" и неформально общается с липчанами: спрашивает об их пожеланиях, узнает мнения о своих затеях.- Вообще концепция "Быханова сада" как парка чувств появилась у нас за два дня. Мы сразу определили "стержень" проекта - это экологическая составляющая зоны отдыха, именно здесь можно реально создать природный оазис для отдыха в центре города без вреда для его флоры и фауны, - уверен архитектор. - И нам удалось "вписать" город, запросы липчан, в жизнь парка, в современность. Когда мы определились со "стержнем", стало намного легче рассматривать предложения по наполнению зоны: ведь перед нами вставал всего один вопрос - отвечает это экологичности проекта или нет. Хоть проект сегодня уже готов, парк зонирован, мы готовы вносить необходимые коррективы.Судя по бурной дискуссии, ставить жирную точку под проектом Рината Гарипова и его команды еще рано. Как и стоило предполагать, липчане подняли вопрос со строительством подстанции: ну не дает она покоя местным жителям. Снова прозвучали возмущения: "Подстанция будет мешать людям с кардиостимуляторами!", "Почему строить нужно именно на пятачке у парка?", "Разве нельзя поставить ее в промзоне на Тельмана, где живут только бомжи?", "Подстанция нужна высоткам на улице Балмочных. А где вообще тот архитектор, что подписывал разрешение на их строительство?". Ответ держала вице-мэр Липецка Екатерина Белокопытова: "Архитектор уволен, а мощности подстанции нужны и самому парку". Впрочем, и такой контрактный ответ мало успокоил собравшихся. Им представили план-макет подстанции, вокруг нее будет парковка для гостей парка. И снова в зале поднялось оханье: парковка, да еще и в парке - такого допустить нельзя. Доводы о том, что многие жители других районов захотят приехать посмотреть новый "Быханов сад" и без парковки будут бросать машины в соседних дворах местных как-то несильно убедили. Сошлись на том, что зону с парковкой и подстанцией нужно озеленить.Вторым камнем преткновения стали беседки-читальни. Ринат Гарипов не ожидал, что участники встречи выступят так резко против них: ранее гости парка, особенно - молодые мамочки, были только за. Что из себя представят эти беседки? Это деревянная конструкция, открытая с двух сторон, внутри - лавочка, наверху - крыша. Идеальное укрытие от дождя. Но липчане считают, что такие конструкции идеальная засада для любителей актов публичного самоудовлетворения. Дескать, те будут поджидать там девушек и детей и представать перед случайными зрителями во всей "красе". Ринат был искренне удивлен таким сценариям. Его коллеги установили серию подобных беседок в Москве и Казани, и гости парка используют читальни по назначению, а не как туалет или укрытие для распития дешевого алкоголя. У части пришедших сегодня на встречу липчан - пожилых женщин - иные прогнозы: наши вандалы-маргиналы все сразу загадят и, вообще, делать надо все чуть ли не из чугуна. Тогда все точно будет на месте, ничего не сломают.Екатерина Белокопытова и Ринат Гарипов за прочность и долговечность всех новшеств в парке не переживают: бетон и дерево сломать сложно, а если и можно - то действует гарантия от подрядчика. Кроме того, вандалам в парке придется туго: зону отдыха нашпигуют видеокамерами и кнопками 112.Что мы вообще увидим в парке после реконструкции? Во-первых, обещано сохранить все ценные деревья и не проложить ни сантиметра нового асфальта. Если асфальт был раньше - ему находят применение (например, ставят фудкорт - он будет в районе питьевых фонтанчиков), если нужна новая дорожка - делаем природную гравийную. Во-вторых, под каждый вид отдыха выделяет своя зона: сторона улицы Тельмана - спортивные площадки и теннисный корт, воркаут, центральная аллея к ресторану - выставки, фотозона и образование, площадка под парком миниатюр станет открытым амфитеатром (в скамьи вмонтируют розетки для работы на ноутбуках, зарядки мобильной техники). Подробнее можно узнать в нашем видео.Напомним, «Быханов сад» 1 мая закрыли на реконструкцию. Главный вход в парк скоро перегородят, останется только дорожка от улицы Тельмана к остановке "Быханов сад". Зону отдыха обновят по проекту казанцев силами белгородского подрядчика. На все про все рабочим дано 127 млн рублей и время до конца лета. Техническое открытие все же планируют на 1 августа, но не исключается, что к этому сроку из Белгорода до Липецка не доедут все лавочки-фонари.Обновление парка стало первым в современной истории Липецка проектом благоустройства, прошедшим настолько открытые народные слушания. За проекты голосовали в интернете, с простыми горожанами устраивали встречи-дискуссии, выяснялась позиция экспертного сообщества. Необходимость учесть все пожелания вплоть до мелочей привела к тому, что липчане до сегодняшнего дня не видели окончательного варианта проекта. К слову, по аналогичному формату - через общественные обсуждения - скоро начнут говорить о будущем Нижнего парка.Концепция казанских проектировщиков строится на желании представить «Быханов сад» как зону раскрытия всех чувство человека - от зрения до вкуса. Парк разделят на 4 зоны: оздоровления и спорта, семейного отдыха и досуга, экологического просвещения и тихого отдыха, коммерческую. Парк миниатюр из «Быханова сада» съедет, аттракционы с улицы Гагарина уберут, а луна-парк останется практически на том же месте. На этапе экспертных слушаний в мэрии было высказано намерение отказаться от каруселей в парке - этот пережиток явно не украсит обновлённую зону отдыха. Но эксперты убедили чиновников, что без аттракционов, на которых можно зарабатывать, парк останется на мели. Пришлось идти на компромисс.