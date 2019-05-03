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Девушка из Данкова стала мастером спорта по французскому боксу и попала в сборную России (ФОТО)

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#Сават #французский бокс
Девушка из Данкова стала мастером спорта по французскому боксу и попала в сборную России (ФОТО)

Алина Вялых будет представлять нашу страну в чемпионате Европы по савату в Италии.

Алина Вялых из Данкова написала важную главу в истории спорта Липецкой области: она первой из наших земляков выполнила норматив мастера спорта по савату и попала в сборную России по этому виду единоборств.

Чемпионат России по савату прошел в Санкт-Петербурге в разделе «Ассо» т.е. в легком контакте, где ценится не сила удара, а точность и качество техники.

Алина выступала среди взрослых в весовой категории до 60 кг, выиграла свои поединки. А в финале не оставила шансов сопернице из Новосибирска, которая является чемпионкой мира по кибоксингу.

Помимо «золотой» медали, которая займет достойное место в коллекции данковчанки, она получила и приглашение в сборную страны на чемпионат Европы по савату в июне в Италии.

Наши юные бойцы Елизавета Минакова (12-14 лет, до 42 кг) и Алина Кожемякина (12-14 лет, до 56 кг) заняли третьи места. Немного не хватило до пьедестала Матвею Шацкому.

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Подготовили спортсменов Геннадий и Артем Шаталовы, причем последний хорошо отработал в городе на Неве и в качестве арбитра. Всего в соревнованиях участвовали более 200 бойцов из разных уголков страны.

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Сава́т (фр. Savate; другие названия: boxe française, французский бокс, французский кикбоксинг и французская ножная борьба) — французское боевое искусство, в котором используются и руки, и ноги.  В современном савате удары кулаками наносятся с использованием боксёрских перчаток. Сават, возможно, является единственной старинной школой, в которой бойцы надевают обувь с толстой и плотной подошвой и выступающим рантом.

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#Сават #французский бокс

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