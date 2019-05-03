Бильярдист из Липецка стал призером турнира с крупным призовым фондом

Артем Неверов по пути обыграл даже действующего чемпиона России.

Восходящие «звездочки» липецкого бильярда продолжают собирать награды на самых престижных турнирах России. Только что в Ростове-на-Дону Артем Неверов (на фото справа) стал вице-чемпионом самого крупного (если судить по размеру призового фонда) юношеского турнира в стране на призы легенды российского бильярда Гиви Амфимиади.

Липчанин выступал в возрастной категории до 16 лет, выиграл пять встреч и уступил только в финале.

На своем пути Неверов победил представителя Пензы Дацюка – 3-0, затем превзошел победителя первенства России среди юношей Андрея Шагавева из Волжского – 3-1. Следующие соперники тоже в основном только взглядом провожали полет в лузы бильярдных шаров, пущенных Артемом: рязанца Ивана Алпатова он победил 4-1, а украинца Романа Гузова – 4-3.

Начиная с полуфиналов, встречи игрались до пяти побед, Неверов не оставил шансов своему извечному сопернику Артему Ирышкову из Пензы – 5:1.

А вот в финале игра не пошла. Разбив пирамиду, Артем случайно подставил шары под удар москвичу Евгению Башкатову: тот стрелял по лузам без промаха, выигрывая партии даже «с кия» (т.е. не давая сопернику нанести хотя бы один удар). При счете 0-3 Неверов, наконец, получил право на удар, начал отыгрываться, довел счет в партии до 5:0, но следующий шар… застрял в проеме лузы, став отличным «подарком» сопернику, которым тот не преминул воспользоваться. Счет финальной встречи – 5-0 в пользу москвича.

Второе место на таких соревнованиях – отличный результат.

Выступали в Ростове-на-Дону и два других ученика известного липецкого тренера Александра Митина. Дмитрий Бугро уверенно двигался по своей стороне сетки, но в четвертьфинале уступил тому же Башкатову – 2-4. Итог – места с 5 по 8-е.







Дмитрий Бугро.



Павел Бизяев выиграл 4 встречи, в том числе у чемпиона России Шагаева, но в итоге поделил места с 9 по 16.

Отметим, что ученики Митина в последнее время выдают «на гора» отличные результаты на самых престижных соревнованиях в Москве: полмесяца назад Бугро в столице стал «Маленьким принцем» России, а также взял «бронзу» в воронежском Кубке Заслуженного тренера России Григория Митасова. А Неверов в марте победил на крупных соревнованиях в Саранске.