Спорт

сегодня, 16:16

Бильярдист из Липецка стал призером турнира с крупным призовым фондом

383
#Бильярд #Артем Неверов #Дмитрий Бугро #Павел Бизяев #Александр Митин.
2
Бильярдист из Липецка стал призером турнира с крупным призовым фондом

Артем Неверов по пути обыграл даже действующего чемпиона России.

Восходящие «звездочки» липецкого бильярда продолжают собирать награды на самых престижных турнирах России. Только что в Ростове-на-Дону Артем Неверов (на фото справа) стал вице-чемпионом самого крупного (если судить по размеру призового фонда) юношеского турнира в стране на призы легенды российского бильярда Гиви Амфимиади.

Липчанин выступал в возрастной категории до 16 лет, выиграл пять встреч и уступил только в финале.

На своем пути Неверов победил представителя Пензы Дацюка – 3-0, затем превзошел победителя первенства России среди юношей Андрея Шагавева из Волжского – 3-1. Следующие соперники тоже в основном только взглядом провожали полет в лузы бильярдных шаров, пущенных Артемом: рязанца Ивана Алпатова он победил 4-1, а украинца Романа Гузова – 4-3.

Начиная с полуфиналов, встречи игрались до пяти побед, Неверов не оставил шансов своему извечному сопернику Артему Ирышкову из Пензы – 5:1.

А вот в финале игра не пошла. Разбив пирамиду, Артем случайно подставил шары под удар москвичу Евгению Башкатову: тот стрелял по лузам без промаха, выигрывая партии даже «с кия» (т.е. не давая сопернику нанести хотя бы один удар). При счете 0-3 Неверов, наконец, получил право на удар, начал отыгрываться, довел счет в партии до 5:0, но следующий шар… застрял в проеме лузы, став отличным «подарком» сопернику, которым тот не преминул воспользоваться. Счет финальной встречи – 5-0 в пользу москвича.

Второе место на таких соревнованиях – отличный результат.

Выступали в Ростове-на-Дону и два других ученика известного липецкого тренера Александра Митина. Дмитрий Бугро уверенно двигался по своей стороне сетки, но в четвертьфинале уступил тому же Башкатову – 2-4. Итог – места с 5 по 8-е.

edb16296e8df4d3f7451dff0dc5ed819.jpg

Дмитрий Бугро.

Павел Бизяев выиграл 4 встречи, в том числе у чемпиона России Шагаева, но в итоге поделил места с 9 по 16.

Отметим, что ученики Митина в последнее время выдают «на гора» отличные результаты на самых престижных соревнованиях в Москве: полмесяца назад Бугро в столице стал «Маленьким принцем» России, а также взял «бронзу» в воронежском Кубке Заслуженного тренера России Григория Митасова. А Неверов в марте победил на крупных соревнованиях в Саранске.

383
#Бильярд #Артем Неверов #Дмитрий Бугро #Павел Бизяев #Александр Митин.
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Девушка из Данкова стала мастером спорта по французскому боксу и попала в сборную России (ФОТО)
#Сават #французский бокс
Девушка из Данкова стала мастером спорта по французскому боксу и попала в сборную России (ФОТО)

58 минут назад

Спорт
«Липецкие стрижи»: 3-е место и два индивидуальных приза
#Хоккей #"Липецкие стрижи" #турнир "Весенний лед"
«Липецкие стрижи»: 3-е место и два индивидуальных приза

сегодня, 15:34

Спорт
Вчера был не день «стрижей»
#Хоккей #"Липецкие стрижи" #турнир "Весенний лед"
2
Вчера был не день «стрижей»

сегодня, 10:42

Спорт
Липчанка установила рекорд в забеге по улицам Санкт-Петербурга
#Легкая атлетика #Елена Коробкина
8
Липчанка установила рекорд в забеге по улицам Санкт-Петербурга

вчера, 21:02

Спорт
Молодежь «Металлурга» добилась ничьей со «Спартаком» в первом матче сезона
#Футбол #"Металлург-М"
3
Молодежь «Металлурга» добилась ничьей со «Спартаком» в первом матче сезона

вчера, 20:43

Спорт
Наталья Юрченко выиграла 8-й титул чемпионки России по кикбоксингу
#Кикбоксинг #Наталья Юрченко
16
Наталья Юрченко выиграла 8-й титул чемпионки России по кикбоксингу

вчера, 13:41

Спорт