Общество

11 минут назад

Яблоко из глины, записки пилота и инстаграм-аккаунт о Холокосте

90
#посмотреть_почитать
Яблоко из глины, записки пилота и инстаграм-аккаунт о Холокосте

Начало весны и отдых – пьянящее сочетание. Майские выходные продолжаются, все цветет и мы цветем от радости. Что бы вы ни делали в эти дни – работали в огороде, выезжали на пикники, просто отсыпались и гуляли, или даже работали – вы заслужили свое законное право что-нибудь этакое вечерком посмотреть_почитать. Мы всегда в поиске самого занятного в Сети и кое-то нашли на этой неделе.  

«Hey Ho» 

Джин Уигмор – вот наша фаворитка на этой неделе. Классная, отвязная новозеландская певица дарит нам вдохновение и радость. Кстати, свою первую песню Джин написала в 14 лет. Это очень характерный признак настоящего таланта. Ее клипы похожи на сюрреалистические артхаусные фильмы и это нам тоже по душе.
  

 

Спасайся, кто может 

Путешествуя по видеохостингу, мы наткнулись на интереснейший канал «Записки пилота», который ведет Владимир Васильев, человек увлеченный авиацией. Речь идет о частной авиации и всем, что с ней связано. «Тестовые полеты на разных типах самолетов, экспертное мнение, рассказы из личного опыта человека, увлеченного авиацией и путешествиями», - вот что говорится в описании канала. 

Для примера, чтобы показать этот интересный канал вам, мы выбрали видео, где объясняется принцип работы парашюта в самолете, демонстрируются случаи применения спасательной системы. Кроме, того, вы сможете рассмотреть парашютную систему вблизи. 




Яблоко из глины 

Иногда кажется: только пустите меня к гончарному кругу и я сотворю чудо. На самом деле, чудеса из глины творятся только после долгой практики. Не одну кривую мятую плошку вылепишь, пока из-под ладоней на вертящемся кругу вырастет что-то путное. Вот это мастер свое дело знает: под его руками на гончарном кругу выросло яблоко.  Канал Ingleton Pottery нас заворожил. Автор – просто счастливчик. И обладатель золотых рук, конечно.  


 

«Надо подумать, я не могу так быстро» 

«Я не выпускал мамину юбку, мог часами смотреть на то, как пекутся пироги в духовке, монотонно читать нараспев книги». 

«Я не мог запомнить ни одной даты на уроках истории, не получалось учить стихи, географические карты для меня были как узоры просто. Зато математика, геометрия, физика и химия мне давались легко». 

«Я лютой ненавистью ненавидел советскую школу. Каждый день я шел в нее как на собственные похороны. Переживал за каждую оценку, но ничего не мог поделать — многие предметы мне просто не давались. В ответ учителя твердили, и часто с насмешками, что я просто плохо стараюсь, ведь остальные вон все могут». 

Эти цитаты – из материала, опубликованного на сайте «Правмир»: Инвестор и IT-предприниматель Евгений Гордеев в 39 лет узнал, что у него синдром Аспергера (одна из форм аутизма). Это объяснило кошмар, который он пережил в детстве, и самостоятельно преодолел. 

Этот материал особенно полезно прочесть родителям. Иногда стоит внимательнее присматриваться к своим детям.  

Хештег #холокост 

«Дневник еврейской девочки лег в основу инстаграм-аккаунта о Холокосте», - заметку с таким заголовком опубликовал ресурс Bird In Flight.  

«В инстаграме появился аккаунт, в котором выкладывают сторис от лица 13-летней еврейской девочки Евы Хейман, погибшей во время Холокоста. В профиле eva.stories представлены видео, воспроизводящие отрывки из дневника Евы, который она вела до и во время трагических событий в Венгрии в 1944 году. Выглядят сторис так, как если бы у девочки в то время был смартфон, на который она могла бы записывать видео о происходящем вокруг», - цитата из источника. 

О том, кто создал такой аккаунт и для чего, вы можете прочесть в самом материале. Как, впрочем, и увидеть сам инстаграм-аккаунт Евы Хейман.   

Мы желаем вам активных, интересных и содержательных выходных!  
90
#посмотреть_почитать

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Быхановом саду появится амфитеатр
#Быханов сад #реконструкция
22
В Быхановом саду появится амфитеатр

вчера, 21:45

Общество
Автохамы мешают не только прохожим (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
113
Автохамы мешают не только прохожим (ФОТО)

вчера, 13:12

Общество
Студентов спаивали прямо возле вуза
#Пиво #нелегальная торговля #штраф
55
Студентов спаивали прямо возле вуза

вчера, 10:49

Общество
Доброе утро, Липецк!
#Доброе утро!
Доброе утро, Липецк!

вчера, 07:00

Общество
Целый двор… автохамов (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
263
Целый двор… автохамов (ФОТО)

02.05.2019 14:19

Общество
На Первомай спиртным липчан поили даже те, у кого нет лицензии
#Алкоголь #запрел #лицензия
14
На Первомай спиртным липчан поили даже те, у кого нет лицензии

02.05.2019 14:11

Общество