Яблоко из глины, записки пилота и инстаграм-аккаунт о Холокосте

Начало весны и отдых – пьянящее сочетание. Майские выходные продолжаются, все цветет и мы цветем от радости. Что бы вы ни делали в эти дни – работали в огороде, выезжали на пикники, просто отсыпались и гуляли, или даже работали – вы заслужили свое законное право что-нибудь этакое вечерком посмотреть_почитать. Мы всегда в поиске самого занятного в Сети и кое-то нашли на этой неделе.

«Hey Ho»



Джин Уигмор – вот наша фаворитка на этой неделе. Классная, отвязная новозеландская певица дарит нам вдохновение и радость. Кстати, свою первую песню Джин написала в 14 лет. Это очень характерный признак настоящего таланта. Ее клипы похожи на сюрреалистические артхаусные фильмы и это нам тоже по душе.









Спасайся, кто может



Путешествуя по видеохостингу, мы наткнулись на интереснейший канал «Записки пилота», который ведет Владимир Васильев, человек увлеченный авиацией. Речь идет о частной авиации и всем, что с ней связано. «Тестовые полеты на разных типах самолетов, экспертное мнение, рассказы из личного опыта человека, увлеченного авиацией и путешествиями», - вот что говорится в описании канала.



Для примера, чтобы показать этот интересный канал вам, мы выбрали видео, где объясняется принцип работы парашюта в самолете, демонстрируются случаи применения спасательной системы. Кроме, того, вы сможете рассмотреть парашютную систему вблизи.









Яблоко из глины



Иногда кажется: только пустите меня к гончарному кругу и я сотворю чудо. На самом деле, чудеса из глины творятся только после долгой практики. Не одну кривую мятую плошку вылепишь, пока из-под ладоней на вертящемся кругу вырастет что-то путное. Вот это мастер свое дело знает: под его руками на гончарном кругу выросло яблоко. Канал Ingleton Pottery нас заворожил. Автор – просто счастливчик. И обладатель золотых рук, конечно.









«Надо подумать, я не могу так быстро»



«Я не выпускал мамину юбку, мог часами смотреть на то, как пекутся пироги в духовке, монотонно читать нараспев книги».



«Я не мог запомнить ни одной даты на уроках истории, не получалось учить стихи, географические карты для меня были как узоры просто. Зато математика, геометрия, физика и химия мне давались легко».



«Я лютой ненавистью ненавидел советскую школу. Каждый день я шел в нее как на собственные похороны. Переживал за каждую оценку, но ничего не мог поделать — многие предметы мне просто не давались. В ответ учителя твердили, и часто с насмешками, что я просто плохо стараюсь, ведь остальные вон все могут».



Эти цитаты – из



Этот материал особенно полезно прочесть родителям. Иногда стоит внимательнее присматриваться к своим детям.



Хештег #холокост







«В инстаграме появился аккаунт, в котором выкладывают сторис от лица 13-летней еврейской девочки Евы Хейман, погибшей во время Холокоста. В



О том, кто создал такой аккаунт и для чего, вы можете прочесть в самом материале. Как, впрочем, и увидеть сам инстаграм-аккаунт Евы Хейман.



Мы желаем вам активных, интересных и содержательных выходных!

Джин Уигмор – вот наша фаворитка на этой неделе. Классная, отвязная новозеландская певица дарит нам вдохновение и радость. Кстати, свою первую песню Джин написала в 14 лет. Это очень характерный признак настоящего таланта. Ее клипы похожи на сюрреалистические артхаусные фильмы и это нам тоже по душе.Путешествуя по видеохостингу, мы наткнулись на интереснейший канал «Записки пилота», который ведет Владимир Васильев, человек увлеченный авиацией. Речь идет о частной авиации и всем, что с ней связано. «Тестовые полеты на разных типах самолетов, экспертное мнение, рассказы из личного опыта человека, увлеченного авиацией и путешествиями», - вот что говорится в описании канала.Для примера, чтобы показать этот интересный канал вам, мы выбрали видео, где объясняется принцип работы парашюта в самолете, демонстрируются случаи применения спасательной системы. Кроме, того, вы сможете рассмотреть парашютную систему вблизи.Иногда кажется: только пустите меня к гончарному кругу и я сотворю чудо. На самом деле, чудеса из глины творятся только после долгой практики. Не одну кривую мятую плошку вылепишь, пока из-под ладоней на вертящемся кругу вырастет что-то путное. Вот это мастер свое дело знает: под его руками на гончарном кругу выросло яблоко. Канал Ingleton Pottery нас заворожил. Автор – просто счастливчик. И обладатель золотых рук, конечно.«Я не выпускал мамину юбку, мог часами смотреть на то, как пекутся пироги в духовке, монотонно читать нараспев книги».«Я не мог запомнить ни одной даты на уроках истории, не получалось учить стихи, географические карты для меня были как узоры просто. Зато математика, геометрия, физика и химия мне давались легко».«Я лютой ненавистью ненавидел советскую школу. Каждый день я шел в нее как на собственные похороны. Переживал за каждую оценку, но ничего не мог поделать — многие предметы мне просто не давались. В ответ учителя твердили, и часто с насмешками, что я просто плохо стараюсь, ведь остальные вон все могут».Эти цитаты – из материала, опубликованного на сайте «Правмир» : Инвестор и IT-предприниматель Евгений Гордеев в 39 лет узнал, что у него синдром Аспергера (одна из форм аутизма). Это объяснило кошмар, который он пережил в детстве, и самостоятельно преодолел.Этот материал особенно полезно прочесть родителям. Иногда стоит внимательнее присматриваться к своим детям. «Дневник еврейской девочки лег в основу инстаграм-аккаунта о Холокосте» , - заметку с таким заголовком опубликовал ресурс Bird In Flight.«В инстаграме появился аккаунт, в котором выкладывают сторис от лица 13-летней еврейской девочки Евы Хейман, погибшей во время Холокоста. В профиле eva.stories представлены видео, воспроизводящие отрывки из дневника Евы, который она вела до и во время трагических событий в Венгрии в 1944 году. Выглядят сторис так, как если бы у девочки в то время был смартфон, на который она могла бы записывать видео о происходящем вокруг», - цитата из источника.О том, кто создал такой аккаунт и для чего, вы можете прочесть в самом материале. Как, впрочем, и увидеть сам инстаграм-аккаунт Евы Хейман.Мы желаем вам активных, интересных и содержательных выходных!