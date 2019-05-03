Общество

сегодня, 13:12

Автохамы мешают не только прохожим (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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Автохамы мешают не только прохожим (ФОТО)

Новый выпуск нашумевшей рубрики.

Мы продолжаем рубрику, в которой вместе с читателями GOROD48 изобличаем тех, кто по-хамски паркует свои автомобили.

Уже не раз писали, что газон – не парковка, и тротуар – тоже не парковка. Но автохамы с вызовом окружающим бросают свои «тачки» еще и на остановках общественного транспорта, чем затрудняют движение автобусов, а те в свою очередь невольно создают помехи другим участникам движения, среди которых в потоке добропорядочных автолюбителей могут попасться… все те же «крутые парни» на машинах т.е. автохамы. Получается замкнутый порочный круг. Но ведь ясно же, с какой стороны его разрывать!

IMG_20190425_092642_HDR.jpg

Это тот же автомобиль, что и на верхнем фото. Обратим внимание и на внедорожник, который его владелец оставил прямо на остановке. Получается, что бедных «двуногих» обложили со всех сторон, а в автобус попасть мешают.

P90429-180137.jpg

Еще один «гениальный» парковщик на площади Театральной – бросил авто и куда-то ушел. Автобусы должны объезжать его, чтобы подъехать к остановке, лавируя в плотном потоке машин и повышая риск аварии.

Грязи.jpeg

Грязи, улица М. Расковой, 32. Это же нужно догадаться, чтобы перегородить единственную дорожку для пешеходов.

Грязи-2.jpeg

Мол, я один живу на этой планете – я и моя машина.

Стаханова, 44.jpeg

Ну и традиционное – парковки почти с заездом в подъезд. Снимок сделан на Стаханова, 44. Вот что написал нам его автор: «Сам живу в этом подъезде, у нас две машины на семью. Но мы их оставляем на платной парковке в десяти минутах ходьбы от дома». Так что, любезные автохамы, не нужно в комментариях оправдывать свое мерзкое поведение нехваткой мест для стоянок. При желании – всегда найдется.

Ильича, 4 б.jpeg

Еще один такой же на Ильича, 4 б.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

10 651
#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (10)

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кокс

41 минуту назад
жечь такие машины и не наказывать пироманов
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гость

44 минуты назад
Выписать штраф шилом!!!
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1

45 минут назад
Мусора
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Заваркина

52 минуты назад
Пишите мне я Вас помогу. Засыпал всех этих негодяев жомом. У меня его на сахарном заводе много. Но а если не хватит, возьмем с очистных сооружений гавна. Его там 300 тысяч тонн скопилось.
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valerafromsplus

58 минут назад
Ну Cock - петух. Off - вне.
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valerafromsplus

59 минут назад
Ну я имею ввиду Cock Off
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valerafromsplus

сегодня, 13:27
Отпетушитель, я уж думал у тебя компания "ООО Кокоф", офис, девочки...
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не мешают автохамы

сегодня, 13:25
Чай не трамваи. Обойти и объехать можно
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??

сегодня, 13:22
А есть ли у нас ВЛАСТЬ? У народа её точно нет! Поэтому кто жирнее, богаче(деньгами), наглее-так и будет!! Это же суть капитализма! Кто зубастее, бесцеремоннее тот и на коне в наше время. А что это так вас удивляет??
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Отпетушитель

сегодня, 13:19
отпетушить бы их всех, да где только найти
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