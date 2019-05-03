Автохамы мешают не только прохожим (ФОТО)

Новый выпуск нашумевшей рубрики.

Мы продолжаем рубрику, в которой вместе с читателями GOROD48 изобличаем тех, кто по-хамски паркует свои автомобили.

Уже не раз писали, что газон – не парковка, и тротуар – тоже не парковка. Но автохамы с вызовом окружающим бросают свои «тачки» еще и на остановках общественного транспорта, чем затрудняют движение автобусов, а те в свою очередь невольно создают помехи другим участникам движения, среди которых в потоке добропорядочных автолюбителей могут попасться… все те же «крутые парни» на машинах т.е. автохамы. Получается замкнутый порочный круг. Но ведь ясно же, с какой стороны его разрывать!





Это тот же автомобиль, что и на верхнем фото. Обратим внимание и на внедорожник, который его владелец оставил прямо на остановке. Получается, что бедных «двуногих» обложили со всех сторон, а в автобус попасть мешают.





Еще один «гениальный» парковщик на площади Театральной – бросил авто и куда-то ушел. Автобусы должны объезжать его, чтобы подъехать к остановке, лавируя в плотном потоке машин и повышая риск аварии.





Грязи, улица М. Расковой, 32. Это же нужно догадаться, чтобы перегородить единственную дорожку для пешеходов.





Мол, я один живу на этой планете – я и моя машина.





Ну и традиционное – парковки почти с заездом в подъезд. Снимок сделан на Стаханова, 44. Вот что написал нам его автор: «Сам живу в этом подъезде, у нас две машины на семью. Но мы их оставляем на платной парковке в десяти минутах ходьбы от дома». Так что, любезные автохамы, не нужно в комментариях оправдывать свое мерзкое поведение нехваткой мест для стоянок. При желании – всегда найдется.





Еще один такой же на Ильича, 4 б.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.