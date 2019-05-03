Происшествия
сегодня, 11:20
Магазинный вор отправил в больницу продавщицу
2 мая в Ельце обокрали магазин «Магнит», при этом вор толкнул продавщицу так, что та оказалась в больнице.
Сообщение об этом появилось в паблике «Подслушано ЕЛЕЦ».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, действительно продавщица одного из елецких магазинов сети вчера обращалась за медицинской помощью. Вор, нанесший ей телесные повреждения, пока не найден.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, действительно продавщица одного из елецких магазинов сети вчера обращалась за медицинской помощью. Вор, нанесший ей телесные повреждения, пока не найден.
Ей ,что
ну так