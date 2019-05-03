Происшествия

сегодня, 11:20

Магазинный вор отправил в больницу продавщицу

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#грабеж
Магазинный вор отправил в больницу продавщицу

2 мая в Ельце обокрали магазин «Магнит», при этом вор толкнул продавщицу так, что та оказалась в больнице. 

Сообщение об этом появилось в паблике «Подслушано ЕЛЕЦ». 



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, действительно продавщица одного из елецких магазинов сети вчера обращалась за медицинской помощью. Вор, нанесший ей телесные повреждения, пока не найден.

2 1040
#грабеж

Комментарии (2)

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Ей ,что

сегодня, 11:54
Больше всех надо? Она продавец , и нахера было жопу рвать.....
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ну так

сегодня, 11:37
не должны продавщицы гоняться за преступниками! руководство деньги экономит на охране!
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