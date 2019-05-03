Общество

37 минут назад

Студентов спаивали прямо возле вуза

8 351
#Пиво #нелегальная торговля #штраф
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Студентов спаивали прямо возле вуза

На улице Шкатова накрыли киоск, торговавший пивом.

Очередной факт незаконной продажи пива в киоске обнаружили и зафиксировали сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики.

Пиво «из-под полы» продавали желающим на улице Шкатова. Пикантность ситуации состоит в том, что рядом расположен педагогический вуз и услугами торговцев могли пользоваться и студенты.

По ч.3 ст.14.16 КоАП РФ предпринимательнице теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Фото om-saratov.ru


8 351
#Пиво #нелегальная торговля #штраф
1

Комментарии (8)

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Лёд

1 минуту назад
БЕЛОКОПЫТОВА ОДОБРЯЕТ ! Это называется малый и средний бизнес !
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Наша Канада

4 минуты назад
Германию Гитлера когда-то тоже выгнали из всех международных организаций. Но Германия не ходила какать в дырку на доске, не жрала блины с лопаты и не лепила из дерьма петухов. Германия делала свои автомобили, самолёты и корабли то, что Россия Путина не умеет делать до сих пор
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Викторм

5 минут назад
О. А хохлопедики, что здесь делают?
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003

8 минут назад
Дожили,студенту пиво негде попить! Раньше пиво днем а портвишок вечерком и учились. Сейчас это нельзя, то нельзя, а бабло занаси это можно.
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Поздравляю

10 минут назад
Харкiв, Ну ваша радость пусть лучше любит тишину .
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В Липецке

15 минут назад
Ничего не меняется столетиями.Все новости предсказуемы и однообразны.Время здесь остановилось давно.Уездный,однообразный,несовременный,отсталый город.
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Харкiв

20 минут назад
Пять лет назад мы отстояли Одессу от свинорусских оккупантов. Благодаря этому над нами не летают снаряды и мы живём нормалтной жизнью
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Сергей 13

25 минут назад
Ужасть!Теперь студентам шмурдяк негде купить,и все они будут непьющими и некурящими.Спасибо,благодетели!))
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