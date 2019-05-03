Студентов спаивали прямо возле вуза

На улице Шкатова накрыли киоск, торговавший пивом.

Очередной факт незаконной продажи пива в киоске обнаружили и зафиксировали сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики.

Пиво «из-под полы» продавали желающим на улице Шкатова. Пикантность ситуации состоит в том, что рядом расположен педагогический вуз и услугами торговцев могли пользоваться и студенты.

По ч.3 ст.14.16 КоАП РФ предпринимательнице теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей.



Фото om-saratov.ru