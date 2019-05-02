Молодежь «Металлурга» добилась ничьей со «Спартаком» в первом матче сезона

«Завтрашний день липецкого футбола» в Россоши открыл счет очкам в чемпионате.

В новом первенстве Союза федераций футбола «Центр» (бывшее первенство «Черноземья») стартовал сегодня и дублирующий состав «Металлурга». Липчане в Россоши (Воронежская область) добились почетной ничьей с местным «Спартаком» - 1:1 и впервые за несколько лет начали выступление в третьем дивизионе не с поражения.

Смена названия турнира – по сути, лишь смена вывески, а суть осталась прежней: соперниками подопечных Дмитрия Бугакова по-прежнему останутся команды, которым чуть-чуть не хватает до второй лиги, а также дублирующие составы профессиональных клубов Центральной России.

Россошанский «Спартак» и в прошлом году не был грандом, заняв 10-е место в турнирной таблице, но при этом набрал втрое больше очков, чем «Металлург-М» - 25 против 8. Так что сегодняшний «мирный» результат дает надежду, что уровень резервистов Липецка в течение долгих зимних тренировок все-таки повысился.

Сегодня в липецкой команда вышли на поле шестеро футболистов, заявленных за основной «Металлург», правда стабильной игровой практикой в главной команде области пока не может похвастаться ни один из них. Приятно, что успел восстановиться к началу сезона перенесший прошлой осенью операцию на колене капитан дублеров Михаил Акиничев.

Липчане начали матч без робости, и уже на 16-й минуте открыли счет. Илья Потрусаев прострелил с правого фланга и примчавшийся на дальнюю штангу с противоположного фланга полузащиты Андрей Разомазов ногой в одно касание переправил мяч по назначению – 1:0.

Забив, «Металлург-М» не отошел назад, а на удивления провел еще несколько опасных атак, в которых мог увеличить счет.

Но еще в первом тайме преимущество предсказуемо перешло к «Спартаку». Хозяева играли не слишком мудрено – длинные забросы на ход своим нападающим и силовая борьба впереди. Впрочем, наши центральные защитники Акиничев и Михаил Кукин справлялись такими выпадами – во всех случаях, за исключением одного. На 57-й минуте спартаковцам удалось вскрыть левый фланг нашей обороны, откуда последовала передача в центр штрафной, где Андрей Комаров уверенно сыграл на опережение – 1:1.

На 75-й минуте в результате массированной атаки «Спартака» мяч катился по линии ворот, но ситуацию разрядил Акиничев, вовремя выбив его в поле.

Последние 15-20 минут липецкая команда была буквально прижата к своим воротам, однако выстояла. Нельзя не отметить и уверенную игру голкипера Никиты Зеленова. В итоге – боевая ничья.

Добавим, что по первоначальному варианту календаря матч должен был состояться в Липецке, однако его удалось перенести в Россошь по важной причине: руководство ФК «Металлург» добилось, чтобы дублирующая команда свои игры в нынешнем сезоне тоже проводила на Центральном стадионе – это и удобнее, и привлечет больше болельщиков. Но старина-стадион «Металлург» сейчас отращивает газон, и лишний раз беспокоить его не хотелось.

Следующий матч «пока ни разу не проигравшие в нынешнем сезоне» подопечные Бугакова проведет 5 мая, причем это будет «областное дерби» в Ельце. Ельчане стартовый поединок, как и остальные команды СФФ «Центр», проводили 27 апреля в Воронеже с «молодежкой» «Факела» и разошлись миром – 1:1.