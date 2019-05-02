Общество

сегодня, 14:11

На Первомай спиртным липчан поили даже те, у кого нет лицензии

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#Алкоголь #запрел #лицензия #цены.
На Первомай спиртным липчан поили даже те, у кого нет лицензии

А жители отдаленных деревень жаловались на непомерно высокие цены.

В День весны и труда сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области проверили 140 предприятий торговли.

Как сообщили в ведомстве, было выявлено 2 факта продажи пива без лицензии на оказание услуг общественного питания. Теперь нарушителям грозит штраф. Кроме того, 19 магазинов и кафе попались на нарушении правил благоустройства.

Поступила в управление и одна жалоба на слишком высокие цены – из деревни Фаустово Задонского района, где торговлю осуществляет так называемая «автолавка» (магазин на колесах, который привозит продукты в те населенные пункты, где нет стационарного магазина). Местная жительница пожаловалась, что стоимость продуктов питания заметно выросла. Информация об этом передана для рассмотрения руководителю Задонского райпо.

Фото nashbryansk.ru

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#Алкоголь #запрел #лицензия #цены.

Комментарии (5)

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Зося

17 минут назад
Они безнаказанно торгуют т.к. отстегивают баблишко в мэрию, которая их крышует.
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Енот

18 минут назад
Порядка никакого нет и не будет, пока у руля такие идиоты тупые как белокопытова и исматулаева!
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Тишина

48 минут назад
Не ну вы жгете, на пиво пока не нужно лицензии
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Добрые

55 минут назад
бабушки наверняка хорошо заработают на самогоне в эти дни !
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Эйфория

сегодня, 14:27
Мстители: Финал шикарный фильм ходили в кино и вам советую или в кино сходить или дома посмотреть фильм бомбический очень довольны и это не реклама а совет....не могу отойти от восторга.
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