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На Первомай спиртным липчан поили даже те, у кого нет лицензии
А жители отдаленных деревень жаловались на непомерно высокие цены.
В День весны и труда сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области проверили 140 предприятий торговли.
Как сообщили в ведомстве, было выявлено 2 факта продажи пива без лицензии на оказание услуг общественного питания. Теперь нарушителям грозит штраф. Кроме того, 19 магазинов и кафе попались на нарушении правил благоустройства.
Поступила в управление и одна жалоба на слишком высокие цены – из деревни Фаустово Задонского района, где торговлю осуществляет так называемая «автолавка» (магазин на колесах, который привозит продукты в те населенные пункты, где нет стационарного магазина). Местная жительница пожаловалась, что стоимость продуктов питания заметно выросла. Информация об этом передана для рассмотрения руководителю Задонского райпо.
Фото nashbryansk.ru
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