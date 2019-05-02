На Первомай спиртным липчан поили даже те, у кого нет лицензии

А жители отдаленных деревень жаловались на непомерно высокие цены.

В День весны и труда сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области проверили 140 предприятий торговли.

Как сообщили в ведомстве, было выявлено 2 факта продажи пива без лицензии на оказание услуг общественного питания. Теперь нарушителям грозит штраф. Кроме того, 19 магазинов и кафе попались на нарушении правил благоустройства.

Поступила в управление и одна жалоба на слишком высокие цены – из деревни Фаустово Задонского района, где торговлю осуществляет так называемая «автолавка» (магазин на колесах, который привозит продукты в те населенные пункты, где нет стационарного магазина). Местная жительница пожаловалась, что стоимость продуктов питания заметно выросла. Информация об этом передана для рассмотрения руководителю Задонского райпо.

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