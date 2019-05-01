Общество

23 минуты назад

По Липецку проходит мотопробег

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#мотопробег
По Липецку проходит мотопробег

Православные байкеры приехали возложить цветы к «Вечному огню». 

Сегодня по улицам Липецка проходит мотопробег «Мы - наследники великой Победы». 

Организаторами мероприятия выступили липецкие представители объединения православных мотоциклистов МО «Мотобратия во Христе». К ним присоединились байкеры из других клубов.

Колонна примерно из 50 мотоциклистов с площади Петра доехала до площади Героев для возложения цветов к Вечному огню. Далее колонна мотоциклистов отправится по маршруту пробега.



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#мотопробег

Комментарии (2)

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Сомневающийся

7 минут назад
Пробег православнутых мотоциклистов, мля !
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Ахламонов

16 минут назад
Не забудьте собрать с них по 1500 рублей.
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