По Липецку проходит мотопробег

Православные байкеры приехали возложить цветы к «Вечному огню».



Сегодня по улицам Липецка проходит мотопробег «Мы - наследники великой Победы».



Организаторами мероприятия выступили липецкие представители объединения православных мотоциклистов МО «Мотобратия во Христе». К ним присоединились байкеры из других клубов.



Колонна примерно из 50 мотоциклистов с площади Петра доехала до площади Героев для возложения цветов к Вечному огню. Далее колонна мотоциклистов отправится по маршруту пробега.







