Дерево рухнуло на автомобиль рядом со школой

В Липецке на улице Коммунистической рядом со школой №31 (поселок Тракторостроителей) дерево рухнуло на автомобиль "Рено".

Удар пришелся в заднюю часть припаркованной машины.



Напомним, что сегодня утром спасатели предупредили липчан о сильном ветре: его порывы могут достигать скорости в 15-17 м/с.



Из-за сильного ветра уже произошло одно ЧП. На улице Ленина повреждены строительные леса и вывеска медицинского центра.



