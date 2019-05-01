Происшествия
38 минут назад
Дерево рухнуло на автомобиль рядом со школой
В Липецке на улице Коммунистической рядом со школой №31 (поселок Тракторостроителей) дерево рухнуло на автомобиль "Рено".
Удар пришелся в заднюю часть припаркованной машины.
Напомним, что сегодня утром спасатели предупредили липчан о сильном ветре: его порывы могут достигать скорости в 15-17 м/с.
Из-за сильного ветра уже произошло одно ЧП. На улице Ленина повреждены строительные леса и вывеска медицинского центра.
Напомним, что сегодня утром спасатели предупредили липчан о сильном ветре: его порывы могут достигать скорости в 15-17 м/с.
Из-за сильного ветра уже произошло одно ЧП. На улице Ленина повреждены строительные леса и вывеска медицинского центра.
Заваркина