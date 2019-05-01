Происшествия

38 минут назад

Дерево рухнуло на автомобиль рядом со школой

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Дерево рухнуло на автомобиль рядом со школой

В Липецке на улице Коммунистической рядом со школой №31 (поселок Тракторостроителей) дерево рухнуло на автомобиль "Рено".

Удар пришелся в заднюю часть припаркованной машины.

Напомним, что сегодня утром спасатели предупредили липчан о сильном ветре: его порывы могут достигать скорости в 15-17 м/с. 

Из-за сильного ветра уже произошло одно ЧП. На улице Ленина повреждены строительные леса и вывеска медицинского центра.

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Комментарии (1)

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Заваркина

19 минут назад
С праздником друзья.Я уже еду я должна проинспектировать и сделать Сэлфи. Я работаю для вас, но на себя 24 часа в сутки.
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