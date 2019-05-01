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сегодня, 15:20

«Мир! Труд! Май» в снимках липчан

750
#демонстрация #обзор #соцсети
«Мир! Труд! Май» в снимках липчан

Обзор Instagram.

Многие липчане сегодня, по воле души или по настоятельной просьбе, приняли участие в демонстрации трудящихся. Собранный в неформальной обстановке коллектив - прекрасный повод для фото. Свои снимки липчане выкладывают в Instagram и сопровождают их интересными комментариями.







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Мир, труд, май

Публикация от irina (@irishka19092003)





750
#демонстрация #обзор #соцсети

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