сегодня, 15:20
«Мир! Труд! Май» в снимках липчан
Обзор Instagram.
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#ПервоМай Городской Дворец молодёжи «Октябрь» поздравляем всех с первым днем мая. Желаем радости вдохновенного совместного труда, коллективной сплоченности и единения с теми, кто дорог. #МестоНашихВозможностей #ДворецМолодежи #ГДМ #гдмОКтябрь #ГДМ48 #lipmol_48 #молодежь48 #culture48 #РОССИЯ #ЛИПЕЦК #ЛипецкаяОбласть
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Утро 1мая. Сгоняла на работу, проконтролировать отгрузку. И вот идёшь домой с сознанием того, что все молодцы и команда работает.... А тут тебя встречают с шариками и оркестром и понимаешь, не зря родился, просто так такая толпа в твой район не придет. Люблю свою работу.
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