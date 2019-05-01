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Похабные дыры Сырского Рудника

4 602
#дорожные работы
Похабные дыры Сырского Рудника

Снимки ям на внутриквартальных дорогах одного из старейших районов города скоро разберут на мемы. 

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По липецким пабликам в социальных сетях со вчерашнего вечера начала гулять фотография сделанная на улице Металлистов в поселке Сырский Рудник. Автор снимка разглядел в яме часть человеческого тела, и сообщил, что именно в таком состоянии находятся дороги поселка. Мы решили проверить, так ли это. 

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Действительно, проезжая часть улицы Металлистов имеет массу дыр. И даже не при богатой фантазии из них можно собрать некоторые фигуры.

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Местные жители уже шутят, что такое сочетание ям стало олицетворением дорожной обстановки в районе. Хотя и отмечают – недавно ухабы подсыпали щебнем, так что «стало получше». На много ли? 

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К улице Металлистов ведет улица Базарная. Чтобы ее проехать придется вспомнить упражнение «змейка» из автошколы. В противном случае ремонт колес и подвески гарантирован. В некоторых местах при встречном потоке водителям приходится чуть ли не останавливаться, чтобы разъехаться без потерь на убитой дороге. И если стало лучше, то как было до этого? 

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Так что, если вас пошлют по всем известному маршруту, можете отправиться на улицу Металлистов, если не растеряете колеса по дороге. 
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#дорожные работы

Комментарии (4)

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Горе Липовое

5 минут назад
Можно подумать, что такие дороги тглько на Руднике. Они во всем городе такие. Дикое захолустье. Такие убогие городишки встречаются только в Зауралье. Такое впечатление, что попал в 70-е годы прошлого века.
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Аnimal planet

32 минуты назад
Вот бы комментатору Вовочке-Сенсею такую елду присунуть,он бы рад был.
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ded

39 минут назад
Ямы на члены похожи. Именно такие болты и клали дорожники на эти ямы.. и не только на "руднике"
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Заваркина

49 минут назад
Зато мы для вас быханов сад реконструируем и платный марафон проводим. Готовьте по 1500 рублей. И бегите себе на здоровье.
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