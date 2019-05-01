Общество
сегодня, 13:43
Похабные дыры Сырского Рудника
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Снимки ям на внутриквартальных дорогах одного из старейших районов города скоро разберут на мемы.
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По липецким пабликам в социальных сетях со вчерашнего вечера начала гулять фотография сделанная на улице Металлистов в поселке Сырский Рудник. Автор снимка разглядел в яме часть человеческого тела, и сообщил, что именно в таком состоянии находятся дороги поселка. Мы решили проверить, так ли это.
Действительно, проезжая часть улицы Металлистов имеет массу дыр. И даже не при богатой фантазии из них можно собрать некоторые фигуры.
Местные жители уже шутят, что такое сочетание ям стало олицетворением дорожной обстановки в районе. Хотя и отмечают – недавно ухабы подсыпали щебнем, так что «стало получше». На много ли?
К улице Металлистов ведет улица Базарная. Чтобы ее проехать придется вспомнить упражнение «змейка» из автошколы. В противном случае ремонт колес и подвески гарантирован. В некоторых местах при встречном потоке водителям приходится чуть ли не останавливаться, чтобы разъехаться без потерь на убитой дороге. И если стало лучше, то как было до этого?
Так что, если вас пошлют по всем известному маршруту, можете отправиться на улицу Металлистов, если не растеряете колеса по дороге.
Действительно, проезжая часть улицы Металлистов имеет массу дыр. И даже не при богатой фантазии из них можно собрать некоторые фигуры.
Местные жители уже шутят, что такое сочетание ям стало олицетворением дорожной обстановки в районе. Хотя и отмечают – недавно ухабы подсыпали щебнем, так что «стало получше». На много ли?
К улице Металлистов ведет улица Базарная. Чтобы ее проехать придется вспомнить упражнение «змейка» из автошколы. В противном случае ремонт колес и подвески гарантирован. В некоторых местах при встречном потоке водителям приходится чуть ли не останавливаться, чтобы разъехаться без потерь на убитой дороге. И если стало лучше, то как было до этого?
Так что, если вас пошлют по всем известному маршруту, можете отправиться на улицу Металлистов, если не растеряете колеса по дороге.
4 602
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Заваркина