Похабные дыры Сырского Рудника

Снимки ям на внутриквартальных дорогах одного из старейших районов города скоро разберут на мемы.

По липецким пабликам в социальных сетях со вчерашнего вечера начала гулять фотография сделанная на улице Металлистов в поселке Сырский Рудник. Автор снимка разглядел в яме часть человеческого тела, и сообщил, что именно в таком состоянии находятся дороги поселка. Мы решили проверить, так ли это.Действительно, проезжая часть улицы Металлистов имеет массу дыр. И даже не при богатой фантазии из них можно собрать некоторые фигуры.Местные жители уже шутят, что такое сочетание ям стало олицетворением дорожной обстановки в районе. Хотя и отмечают – недавно ухабы подсыпали щебнем, так что «стало получше». На много ли?К улице Металлистов ведет улица Базарная. Чтобы ее проехать придется вспомнить упражнение «змейка» из автошколы. В противном случае ремонт колес и подвески гарантирован. В некоторых местах при встречном потоке водителям приходится чуть ли не останавливаться, чтобы разъехаться без потерь на убитой дороге. И если стало лучше, то как было до этого?Так что, если вас пошлют по всем известному маршруту, можете отправиться на улицу Металлистов, если не растеряете колеса по дороге.