Погода в Липецке

сегодня, 12:03

В центре Липецка песчаная буря

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#ветер
В центре Липецка песчаная буря

Сильный ветер разносит строительную пыль по улицам. 

В Липецке начинает бушевать сильный ветер, ожидаемая скорость его порывов - до 17 м/с. Особенно неприятно попасть под порывы в центре Липецка. Ветер поднимает клубы строительной пыли от здания ЦУМа. Там идёт капитальный ремонт, строители «ушли» уже на -1 этаж.

Именно на стройплощадке рождается песчаная буря. Строительная пыль клубами летит по улицам Зегеля и Плеханова. Она попадает в глаза, оседает на губах и в волосах.
7 1126
#ветер

Комментарии (7)

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Ха

8 минут назад
Правильно потому что город погряз в грязи
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Был тут

28 минут назад
Зато в Москве лето! А к нам опять непогоду пригнали и так все майские!
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valerafromsplus

41 минуту назад
Всё Excly! Вечером дождик прибьёт.
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Житель

сегодня, 12:32
Город не пробовали уберать.А то поливалки грязь гоняют туда сюда.
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Молодцы

сегодня, 12:23
МЧС предупреждало!!!!
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Сергей 13

сегодня, 12:19
Ага,целенаправленно ураган с ЦУМа выдувает,песок на дорогах с зимы не убран.
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гость

сегодня, 12:12
Песчаная буря и грязь в городе,это разные понятия.
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