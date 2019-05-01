В центре Липецка песчаная буря

Сильный ветер разносит строительную пыль по улицам.



В Липецке начинает бушевать сильный ветер, ожидаемая скорость его порывов - до 17 м/с. Особенно неприятно попасть под порывы в центре Липецка. Ветер поднимает клубы строительной пыли от здания ЦУМа. Там идёт капитальный ремонт, строители «ушли» уже на -1 этаж.



Именно на стройплощадке рождается песчаная буря. Строительная пыль клубами летит по улицам Зегеля и Плеханова. Она попадает в глаза, оседает на губах и в волосах.

