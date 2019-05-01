Происшествия

13 минут назад

Порыв ветра сорвал козырёк медицинского центра на улице Ленина

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#ветер
Порыв ветра сорвал козырёк медицинского центра на улице Ленина

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня около 11.00 на улице Ленина в Липецке сильный порыв ветра повредил строительные леса на доме №27 и козырек медицинского центра. Как ранее сообщали в ГУ МЧС по Липецкой области, сегодня в Липецке ожидаются порывы ветра скоростью до 17 м/с.

Один из таких порывов и повредил металлические конструкции. На ветру развевается вывеска, находящегося в доме медицинского центра. Как рассказали GOROD48 в клинике, во время ЧП никто не пострадал. Правда, грохот падающего железа перепугал жильцов дома и посетителей клиники.

Последствия повреждений уже оценили владельцы бизнеса. Им предстоит принять решение о том, каким образом исправить ситуацию.
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#ветер

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