Погода в Липецке

54 минуты назад

Спасатели предупреждают о сильном ветре

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#ветер
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Спасатели предупреждают о сильном ветре
В ближайшие 1 - 3 часа в Липецке ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 15 - 17 м/с. Непогода сохранится в течение дня, предупреждает ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

Главное управление МЧС России по Липецкой области рекомендует следующие мерв безопасности при усилении ветра: 

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам  

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. 

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. 

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60. 

 
4 492
#ветер
1

Комментарии (4)

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Сонный пожарник

1 минуту назад
а кто нибудь собирается нас спасать от никотиновой зависимости
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Ахламонов

4 минуты назад
Главное чтобы мою зарплату 131 миллион не сдуло.
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А почему

20 минут назад
указано целых 4 номера, а распиаренного 112 нет?
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valerafromsplus

30 минут назад
Радиолюбитель, привет! С праздниками тебя! Когда дождь будет в Липецке?
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