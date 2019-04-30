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23 минуты назад
Липецкая вечЁрка: опасные игры, страх за детей депутата и выборы мэра
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 30 апреля.
И такое бывает: «Водитель изъял «треногу» у оператора и повез ее в ГИБДД». Этот случай достоин сценария добротной комедии. 28 апреля на 15-м километре автодороги Липецк —Грязи к оператору, караулившему передвижной фоторадарный комплекс, подъехала белая «Приора». Из автомобиля вышел мужчина, и потребовал убрать радар с обочины: «Давай, мужик, сворачивайся, и уезжай отсюда!». Мужчина, карауливший «треногу», ответил, что находится на рабочем месте, и никуда уезжать не намерен. Во время перепалки оператор сообщил водителю «Приоры», что тот не имеет права прикасаться к фоторадарному комплексу, поскольку прибор якобы является имуществом ГИБДД. И это только завязка экшна.
Полторы сотни комментариев оставлено под сообщением «Липчане узнают имя нового мэра 11 июня». Хотя, особой интриги никто не видит, но процедура есть процедура. Кандидаты на должность мэра должны будут представить главе администрации области сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и аналогичные сведения своих супругов и несовершеннолетних детей. Коммунисты решили выборы бойкотировать.
А вот Олеся Захарова, заочно арестованная жена депутата Михаила Захарова, не стала игнорировать письмо от журналистов. Женщина рассказала, почему не хочет возвращаться из Германии в Россию. «В начале этого года мне позвонил Михаил и попросил встретиться с ним. Он сослался на то, что лечение не привело к желаемому результату и он хочет увидеть детей. Я с детьми вылетела к нему в клинику в Берлин. Здесь из СМИ я узнала, что следователь меня вызывает меня на допрос и хочет предъявить обвинение, хотя никаких преступлений я не совершала. Я проконсультировалась в Берлине с юристами и меня уверили, что мне не могут предъявить обвинение в такой ситуации и арестовать в России, что суд не даст такую санкцию и не позволит нарушить мои права. У меня двое несовершеннолетних детей, о каком аресте и за что идет речь? Я этого не понимаю!».
Тем временем в Липецке боятся за других, не депутатских, детей. Девять подростков вчера перепугали липчан. Дети забрались на верхушку долгостроя на улице 50 лет НЛМК. Подростки уселись на самый край стены и свесили ноги. Их экстремальный досуг заметили случайные свидетели. Липчане осудили такие развлечения детей и раскритиковали взрослых, оставивших стройку без охраны, а ситуацию - без должного реагирования.
Полторы сотни комментариев оставлено под сообщением «Липчане узнают имя нового мэра 11 июня». Хотя, особой интриги никто не видит, но процедура есть процедура. Кандидаты на должность мэра должны будут представить главе администрации области сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и аналогичные сведения своих супругов и несовершеннолетних детей. Коммунисты решили выборы бойкотировать.
А вот Олеся Захарова, заочно арестованная жена депутата Михаила Захарова, не стала игнорировать письмо от журналистов. Женщина рассказала, почему не хочет возвращаться из Германии в Россию. «В начале этого года мне позвонил Михаил и попросил встретиться с ним. Он сослался на то, что лечение не привело к желаемому результату и он хочет увидеть детей. Я с детьми вылетела к нему в клинику в Берлин. Здесь из СМИ я узнала, что следователь меня вызывает меня на допрос и хочет предъявить обвинение, хотя никаких преступлений я не совершала. Я проконсультировалась в Берлине с юристами и меня уверили, что мне не могут предъявить обвинение в такой ситуации и арестовать в России, что суд не даст такую санкцию и не позволит нарушить мои права. У меня двое несовершеннолетних детей, о каком аресте и за что идет речь? Я этого не понимаю!».
Тем временем в Липецке боятся за других, не депутатских, детей. Девять подростков вчера перепугали липчан. Дети забрались на верхушку долгостроя на улице 50 лет НЛМК. Подростки уселись на самый край стены и свесили ноги. Их экстремальный досуг заметили случайные свидетели. Липчане осудили такие развлечения детей и раскритиковали взрослых, оставивших стройку без охраны, а ситуацию - без должного реагирования.