На вопросы липчан о реконструкции Быханова сада ответит проектировщик из Казани

Жителей улиц прилегающих к Быханову саду приглашают на встречу с одним из авторов проекта реконструкции парка.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в пятницу, 3 мая, в 19.00 в ресторане «Быханов» проектировщик из Казани представит липчанам концепцию благоустройства и ответит на их вопросы.

Летом Быханов сад ждут серьезные перемены. Запланировано обновление покрытия аллей, высадка новых деревьев, обустройство детских, спортивных и игровых зон, теннисного корта, а также установка малых архитектурных форм, изготовленных по уникальному дизайну. Ожидается, что реконструкция пройдёт под жёстким общественным контролем – замечания и предложения желающие смогут оставлять в специальном журнале в ресторане «Быханов».

На реконструкцию парка планируется направить 127 млн. рублей. Средства выделил Сбербанк.