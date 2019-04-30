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На вопросы липчан о реконструкции Быханова сада ответит проектировщик из Казани
Жителей улиц прилегающих к Быханову саду приглашают на встречу с одним из авторов проекта реконструкции парка.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в пятницу, 3 мая, в 19.00 в ресторане «Быханов» проектировщик из Казани представит липчанам концепцию благоустройства и ответит на их вопросы.
Летом Быханов сад ждут серьезные перемены. Запланировано обновление покрытия аллей, высадка новых деревьев, обустройство детских, спортивных и игровых зон, теннисного корта, а также установка малых архитектурных форм, изготовленных по уникальному дизайну. Ожидается, что реконструкция пройдёт под жёстким общественным контролем – замечания и предложения желающие смогут оставлять в специальном журнале в ресторане «Быханов».
На реконструкцию парка планируется направить 127 млн. рублей. Средства выделил Сбербанк.
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