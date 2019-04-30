Общество

сегодня, 17:38

На вопросы липчан о реконструкции Быханова сада ответит проектировщик из Казани

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#Быханов сад
На вопросы липчан о реконструкции Быханова сада ответит проектировщик из Казани

Жителей улиц прилегающих к Быханову саду приглашают на встречу с одним из авторов проекта реконструкции парка.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в пятницу, 3 мая, в 19.00 в ресторане «Быханов» проектировщик из Казани представит липчанам концепцию благоустройства и ответит на их вопросы.

Летом Быханов сад ждут серьезные перемены. Запланировано обновление покрытия аллей, высадка новых деревьев, обустройство детских, спортивных и игровых зон, теннисного корта, а также установка малых архитектурных форм, изготовленных по уникальному дизайну. Ожидается, что реконструкция пройдёт под жёстким общественным контролем – замечания и предложения желающие смогут оставлять в специальном журнале в ресторане «Быханов».

На реконструкцию парка планируется направить 127 млн. рублей. Средства выделил Сбербанк.

7 461
#Быханов сад

Комментарии (7)

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Инженер

19 минут назад
Работы начались, а проекта ещё нет, есть только концепция. Вроде как хотят уложиться до конца лета, работают с конца апреля. То есть должны в месяц где-то 25% от всего объема работ выполнять.
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гость

28 минут назад
Даа, своих проектировщиков не хватает!!!
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Горожанин

52 минуты назад
А делать то кто будет?
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Фобос

59 минут назад
ГОРОД 48 ! Наберите в поисковике "жёстким общественным контролем" и ремонт дорог , липецк ! МНОГО ИНТЕРЕСНОГО УЗНАЕТЕ , у нас каждый год ремонты под "жёстким общественным контролем", а ДОРОГИ НА СЛЕД.ГОД , снегом смывает !
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Ели пукали

сегодня, 17:48
выделил сбер, а деньги на счете у кухаркиной, греф то в курсе? или тоже в сексшопе отоваривается
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БЕСИЛОВО

сегодня, 17:45
Опять жители * приглашаются- это уже их двор-парк????!! Как же вы достали слуги народа. Уже делайте балоболы, а не языками трепите. За чей счет от к нам прикатит из своей Казани? Или он в гл.архитекторы метит?
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Мафаня

сегодня, 17:45
Ага, ответят одно, а сделают в е как им надо... все как с 25-этажками... клоунов из нас делают, а мы ведемся. Мнение кому-то наше важно, ага! Щас, разбежались!
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