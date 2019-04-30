Происшествия

26 минут назад

Еще одного ребенка ищут в Липецке

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#пропавшие без вести
Еще одного ребенка ищут в Липецке
13 -летний Дмитрий Пипус пропал в Липецке 29 апреля. Вчера около 17:00 школьник ушел из на улице Московской и до настоящего момента его местонахождение не установлено.

Напомним, что в Липецке также разыскивают 13-летнюю Яну Азовцеву, которая 29 мая ушла из дома на улице Юбилейной.
231
#пропавшие без вести

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