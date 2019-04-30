В Липецке проходит репетиция концерта Дня Победы

В Липецке на площади Победы проходит репетиция праздничного концерта в честь 9 мая.

Воспитанники танцевальных коллективов города вышли на газон и под музыку отрабатывают танцевальные движения. Перед выходом на основную сцену они отрабатывали движения на стадионе.

Выступление танцоров станет одной из частей торжественного мероприятия в честь Дня Победы.

Напомним, что 7 и 8 мая в 9.30 и в 20.00 на площади Победы пройдут репетиции Парада Победы. На время репетиций движение по прилегающим к площади улицам будет ограничено.



