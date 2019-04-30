На Красную горку будет работать дополнительный автобусный маршрут

Его пустят к кладбищу.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, в день христианского праздника «Красная горка», 5 мая будет организована работа дополнительных автобусов для перевозки пассажиров к Косыревскому кладбищу по маршруту: «Тех. университет – Косыревское кладбище». Также в обычном режиме продолжит свою работу маршрут №13.



Доставка пассажиров к городскому кладбищу будет осуществляться с 06.30 до 16:00.



