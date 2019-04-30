Общество

58 минут назад

На Красную горку будет работать дополнительный автобусный маршрут

308
#транспорт
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На Красную горку будет работать дополнительный автобусный маршрут

Его пустят к кладбищу.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, в день христианского  праздника «Красная горка», 5 мая будет организована работа дополнительных автобусов для перевозки пассажиров к Косыревскому кладбищу по маршруту: «Тех. университет – Косыревское кладбище». Также в обычном режиме продолжит свою работу маршрут №13.

Доставка пассажиров к городскому кладбищу будет осуществляться  с 06.30 до 16:00.

308
#транспорт
1

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