Происшествия

сегодня, 16:37

Пропавшие пенсионеры найдены живыми

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#пропавшие без вести
Пропавшие пенсионеры найдены живыми
Пропавшие в Липецке 71-летняя Евгения Пышова и 78-летний Шамаев Александр найдены живыми и здоровыми. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".


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#пропавшие без вести

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