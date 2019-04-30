Происшествия

сегодня, 16:27

Служебная собака транспортной полиции помогла задержать мужчину с наркотиками

446
#наркотики
Служебная собака транспортной полиции помогла задержать мужчину с наркотиками

Нарядом патрульно-постовой службы Елецкого ЛО МВД России на транспорте в районе железнодорожного моста «Чугунный» станции Елец был выявлен 27-летний местный житель, на которого указал служебный пес, обученный выявлению наркотических средств.

В ходе личного досмотра, проведенного в дежурной части, у данного гражданина было обнаружено и изъято, согласно заключению экспертов, наркотическое вещество - Н метилофедрон (соль) массой 0,31 грамма.

В отношении доставленного дознанием Елецкого ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. С подозреваемого взято обязательство о явке. 


446
#наркотики

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