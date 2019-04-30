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сегодня, 16:23

Спасателей переводят в режим повышенной готовности

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#спасатели
2
Спасателей переводят в режим повышенной готовности

На территории Липецка постановлением администрации города с 30 апреля по 12 мая для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводится режим повышенной готовности.


В соответствии с действующим законодательством он вводится в целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и минимизации их последствий в период проведения Дня весны и труда и Дня Победы в связи с большим количеством массовых мероприятий и необходимостью максимально обеспечить безопасность липчан.
771
#спасатели
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