Спасателей переводят в режим повышенной готовности

На территории Липецка постановлением администрации города с 30 апреля по 12 мая для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводится режим повышенной готовности.



В соответствии с действующим законодательством он вводится в целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и минимизации их последствий в период проведения Дня весны и труда и Дня Победы в связи с большим количеством массовых мероприятий и необходимостью максимально обеспечить безопасность липчан.

