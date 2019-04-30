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История уклониста-серийного угонщика «ВАЗов» получила бандитское продолжение

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#угон #вымогательство
История уклониста-серийного угонщика «ВАЗов» получила бандитское продолжение

В отношении кредитора 23-летнего жителя  села Вязовое Долгоруковского района возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ - «разбой».

Напомним, что вначале апреля в Долгоруковском районе участились угоны автомобилей. Полиция искала жителя села Вязовое, уклоняющегося от службы в армии. Решив скрыться в городе Ельце, он первого апреля угнал три «ВАЗа» односельчан, но до Ельца так и не добрался. 4 и 15 апреля парень вновь вышел на охоту за машинами, а для быстрого передвижения по селу, украл еще и два велосипеда. 18 апреля его задержали. Полицейским все эти действия он объяснил состоянием алкогольного опьянения. 

Тогда сотрудниками Долгоруковского отдела полиции возбуждели уголовные дела по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». 
Оказалось, что одновременно с полицией парня искали представители преступного мира, которым он крупно задолжал, и деньги отдавать не торопился. Когда же кредиторам надоело ждать, они приехали к матери беглеца. Для большей убедительности один из них, 31-летний местный житель, взял с собой ружье.

Угрозы гостя были восприняты всерьез, особенно после того, как один из родственников «должника» был побит. Женщина решила не играть с судьбой и вызвала полицию. После небольшой погони мужчина с ружьем задержали.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 31-летний житель Долгоруковского района уже был судим за вымогательство. Расследование уголовных дел продолжается. 

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#угон #вымогательство

Комментарии (2)

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Ёршик

38 минут назад
-1 армеец
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не судите строго

сегодня, 16:38
возбуждели
ответить

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