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Ремонт дорог в Грязях начнется 7 мая

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#дорожные работы
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Ремонт дорог в Грязях начнется 7 мая

Ремонт дорог в райцентре Грязи начнется 7 мая. На эти цели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет направлено 36, 6 млн.рублей. 

По итогам аукциона определен подрядчики - ООО «Инфинити-групп», который приступит к работам 7 мая. Кольцо улицы Хлебозаводской, участок улицы Осипенко и улицу Революции 1905 года отремонтируют за 36,6 млн рублей. Экономия в результате торгов составила 2,5 млн рублей. Дорожные работы в Грязях начнутся 7 мая и продлятся до конца лета.

Благодаря привлечению федерального финансирования в 2017 – 18 годах в Грязях в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» были отремонтированы улицы 2-я Чапаева, Толстовская, 30 лет Победы, Набережная, Воровского, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

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#дорожные работы
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Комментарии (1)

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Грязинец

19 минут назад
Часть улицы Хлебозаводской (в сторону элеватора) нужно ВСЮ отремонтировать!. Рытвины, колдобины, во время дождя не пройти не проехать. Автобусные маршруты по Хлебозаводской проходят, а дорожное полотно там как после бомбёжки! Это позор так запустить самую протяженную улицу города!! Поезжайте, взгляните своими глазами, чиновники!
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