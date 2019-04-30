Ремонт дорог в Грязях начнется 7 мая

Ремонт дорог в райцентре Грязи начнется 7 мая. На эти цели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет направлено 36, 6 млн.рублей.

По итогам аукциона определен подрядчики - ООО «Инфинити-групп», который приступит к работам 7 мая. Кольцо улицы Хлебозаводской, участок улицы Осипенко и улицу Революции 1905 года отремонтируют за 36,6 млн рублей. Экономия в результате торгов составила 2,5 млн рублей. Дорожные работы в Грязях начнутся 7 мая и продлятся до конца лета.



Благодаря привлечению федерального финансирования в 2017 – 18 годах в Грязях в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» были отремонтированы улицы 2-я Чапаева, Толстовская, 30 лет Победы, Набережная, Воровского, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.



