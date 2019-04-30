Общество

сегодня, 14:57

Протесты против точечной застройки в Липецке продолжаются

6 721
#точечная застройка
1
Протесты против точечной застройки в Липецке продолжаются

Сегодня жители улиц Балакирева, Перова и Громовой продолжили протест против строительства двух 25-этажек по переулку Яблочкина.

Как и ранее на строительной площадке  оказалась привязана овчарка. Правда, в этот раз собака охраняла участок земли рядом с недорытым котлованом. Владелица пса надеется, что у строителей на живую душу ковш не поднимется. 

Но поводом для вызова полиции сегодня стало другое обстоятельство –  движение грузовиков к строительной площадке оказалось перекрыто. В этот раз на въезде стройплощадки сломался легковой автомобиль. Случайно. Владелец, как законопослушный гражданин, выставил знак и включил «аварийку». 

Тем временем, протестующие высказывали претензии водителям большегрузов. Липчане опасаются, что трехосные машины продавят дорогу, под которой проходит газопровод. Водители, в свою очередь ,предоставляли схему проезда к строящемуся объекту и заверяли, что в ГИБДД ее согласовали. 

- Мы уже написали жалобу по этому поводу, - говорили протестующие прибывшему наряду.

- Так как ответ придет, тогда и вызывайте нас, - отвечал полицейский.

Напомним, что протесты жильцов квартала против этой стройки начались около месяца назад. Липчане считают, что точечная застройка неблагоприятно скажется на условиях жизни в районе: возведение двух 25-этажных зданий чрезвычайно уплотнит застройку на этой территории, где на площади менее гектара станет проживать около 650 человек. Следствием этого станет предельная нагрузка на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру микрорайона.



img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-small-0
img-small-1
img-small-2
6 721
#точечная застройка
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Zorro

13 минут назад
Даже начало возведения 20 этажей на стадии котлована уже представляет собой угрозу жителям района . При продолжении строительства есть вероятность того, что будет поврежден газопровод и произойдёт взрыв газа от которого взлетит на воздух весь район вместе со школой, многоэтажными, пятиэтажными и частными домами ... Куда смотрит Наида??? Она же сама заявляла, что такие постройки не для Липецка...
ответить

Перри Мейсон

19 минут назад
Фобос, особенно Нью-Йорк поражает своей однэтажностью..
ответить

Юлия

21 минуту назад
И на месте Паруса нечего строить эти человейники. Там речка вонючка, да и с коммуникациями как и в данном случае будут проблемы. Все коммуникации в округе старые, работают через раз. Зачем вообще этот дом огромный, как тополь на Плющихе нужен, непонятно. Ну если только жирдяям денюшек захотелось.
ответить

Мда

38 минут назад
где Наида ? А ведь как живенько начинала ! Везде светилась с ВРИО ! И исчезла !
ответить

Фобос

41 минуту назад
25-ти ЭТАЖКИ нормальные дома ? ДАа , жаль американцы этого не знают , живя в своей ОДНОЭТАЖНОЙ ОМЕРИКЕ !
ответить

Маруся

52 минуты назад
Да уж снесли бы весь этот частный сектор, да построили бы нормальные дома.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке направлено в суд первое дело по обманутым дольщикам
#дольщики
2
В Липецке направлено в суд первое дело по обманутым дольщикам

49 минут назад

Общество
«Пасха вместе с Первомаем - великий дар каждому!»
#Королев #Твиттер
15
«Пасха вместе с Первомаем - великий дар каждому!»

59 минут назад

Общество
Ремонт дорог в Грязях начнется 7 мая
#дорожные работы
1
Ремонт дорог в Грязях начнется 7 мая

сегодня, 15:00

Общество
Первомай внесёт изменения в работу городского транспорта
#транспорт
Первомай внесёт изменения в работу городского транспорта

сегодня, 14:51

Общество
Осужденных липецкой колонии свозили в Задонский монастырь
#УФСИН #осужденные
10
Осужденных липецкой колонии свозили в Задонский монастырь

сегодня, 14:40

Общество
Движение транспорта в центре Липецка временно ограничат 1 мая
#транспорт
1
Движение транспорта в центре Липецка временно ограничат 1 мая

сегодня, 13:50

Общество