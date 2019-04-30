сегодня, 14:57
Протесты против точечной застройки в Липецке продолжаются
Сегодня жители улиц Балакирева, Перова и Громовой продолжили протест против строительства двух 25-этажек по переулку Яблочкина.
Но поводом для вызова полиции сегодня стало другое обстоятельство – движение грузовиков к строительной площадке оказалось перекрыто. В этот раз на въезде стройплощадки сломался легковой автомобиль. Случайно. Владелец, как законопослушный гражданин, выставил знак и включил «аварийку».
Тем временем, протестующие высказывали претензии водителям большегрузов. Липчане опасаются, что трехосные машины продавят дорогу, под которой проходит газопровод. Водители, в свою очередь ,предоставляли схему проезда к строящемуся объекту и заверяли, что в ГИБДД ее согласовали.
- Мы уже написали жалобу по этому поводу, - говорили протестующие прибывшему наряду.
- Так как ответ придет, тогда и вызывайте нас, - отвечал полицейский.
Напомним, что протесты жильцов квартала против этой стройки начались около месяца назад. Липчане считают, что точечная застройка неблагоприятно скажется на условиях жизни в районе: возведение двух 25-этажных зданий чрезвычайно уплотнит застройку на этой территории, где на площади менее гектара станет проживать около 650 человек. Следствием этого станет предельная нагрузка на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру микрорайона.
Zorro
Перри Мейсон
Юлия
Мда
Фобос
Маруся