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Потенциальных граждан-банкротов в России стало меньше
В России стало меньше физлиц — потенциальных банкротов. По данным на конец I квартала 2019 года, 337,7 тыс. клиентов банков можно признать несостоятельными должниками.
Потенциальные банкроты — это заемщики, которые не платят по кредиту больше трех месяцев, а размер долга превышает 500 тыс. рублей.
В январе–марте 2018 года таких неплательщиков было на 18% больше. Показатель снижается последние три года. В 2016 году число потенциальных банкротов в разные месяцы достигало 460 тыс., в 2017-м их было около 450 тыс.
Отмечается, что потенциальное банкротство далеко не всегда переходит в реальное, поскольку существуют досудебные механизмы урегулирования ситуации — в том числе реструктуризация кредитов.