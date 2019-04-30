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сегодня, 14:46

Потенциальных граждан-банкротов в России стало меньше

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#банкротство

В России стало меньше физлиц — потенциальных банкротов. По данным на конец I квартала 2019 года, 337,7 тыс. клиентов банков можно признать несостоятельными должниками. 

Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», с которым ознакомились «Известия»

Потенциальные банкроты — это заемщики, которые не платят по кредиту больше трех месяцев, а размер долга превышает 500 тыс. рублей. 

В январе–марте 2018 года таких неплательщиков было на 18% больше. Показатель снижается последние три года. В 2016 году число потенциальных банкротов в разные месяцы достигало 460 тыс., в 2017-м их было около 450 тыс. 

Отмечается, что потенциальное банкротство далеко не всегда переходит в реальное, поскольку существуют досудебные механизмы урегулирования ситуации — в том числе реструктуризация кредитов. 
166
#банкротство

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