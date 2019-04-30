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сегодня, 14:40

Осужденных липецкой колонии свозили в Задонский монастырь

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#УФСИН #осужденные
Осужденных липецкой колонии свозили в Задонский монастырь

Отбывающие наказание в липецкой "пятерке" искупались в святом источнике и поговорили со священником

В исправительных учреждениях Липецкой области было организовано проведение соревнований различных спартакиад между отрядами осужденных. По итогам соревнований в 1 квартале текущего года в качестве стимулирования правопослушного поведения трем осужденным был предоставлен отпуск с выездом за пределы учреждения. 

В ходе проведения отпуска осужденные посетили Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь.

Осуждённые прошли по территории монастыря, побеседовали со священнослужителями, побывали в храме, купели., сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.
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#УФСИН #осужденные

Комментарии (10)

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гость

10 минут назад
В расход мразей, и тебя дебила заодно!
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☦️

11 минут назад
Валынок не хватает им для фотки! Бригада.!!! .. тудуду дуууууу тудудудууу... Да и почему именно этих вывезли?! Как отбор проходил?!
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В расход мразей

21 минуту назад
Уголовных!
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Да и на шахты бы не мешало!!!

28 минут назад
афигеть!!!, А то там нормальные люди гибнут.
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Липчанин

37 минут назад
А повелитель Кадило "туристов" по "куполам" выбирал?
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Вася Алёхин

44 минуты назад
Зачем Вы крайнему правому лицо замулевали, это же полЮцейский? Лучше бы попу замулевали....
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Я

46 минут назад
А по средине законник
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футбол!

52 минуты назад
оле парад!
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Липчанин

54 минуты назад
Блин. А что с лицами? Это лечится?
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афигеть!!!

сегодня, 15:05
На укладку дорог их свозить!!!
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