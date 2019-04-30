Осужденных липецкой колонии свозили в Задонский монастырь

Отбывающие наказание в липецкой "пятерке" искупались в святом источнике и поговорили со священником

В исправительных учреждениях Липецкой области было организовано проведение соревнований различных спартакиад между отрядами осужденных. По итогам соревнований в 1 квартале текущего года в качестве стимулирования правопослушного поведения трем осужденным был предоставлен отпуск с выездом за пределы учреждения.

В ходе проведения отпуска осужденные посетили Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь.

Осуждённые прошли по территории монастыря, побеседовали со священнослужителями, побывали в храме, купели., сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.