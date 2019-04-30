Погода в Липецке

30 минут назад

Май в Липецкой области начнется с похолодания до -3

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#похолодание
Май в Липецкой области начнется с похолодания до -3

1 мая к Липецкой области приблизится южный циклон – атмосферное давление будет падать, осадков не ожидается. 

Но уже 2 мая территория региона окажется в передней части циклона – усилится юго-восточный ветер и пройдут дожди. 3 мая осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 мая – 7-8 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы, 2 мая погода потеплеет до климатической нормы, а суточные температуры составят 11-12 градусов тепла, 3 мая потепление продолжится- будет 13-14 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.   

На территории Липецкой области сохраняется высокая пожароорасность лесов, IV класс горимости.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 мая в Липецкой области  переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м/сек. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем составит от 12 до 17 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 14 до 16 градусов тепла. 

День 1 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 3 градуса мороза. 
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#похолодание

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