Май в Липецкой области начнется с похолодания до -3

1 мая к Липецкой области приблизится южный циклон – атмосферное давление будет падать, осадков не ожидается.

Но уже 2 мая территория региона окажется в передней части циклона – усилится юго-восточный ветер и пройдут дожди. 3 мая осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 мая – 7-8 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы, 2 мая погода потеплеет до климатической нормы, а суточные температуры составят 11-12 градусов тепла, 3 мая потепление продолжится- будет 13-14 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.



На территории Липецкой области сохраняется высокая пожароорасность лесов, IV класс горимости.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м/сек. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем составит от 12 до 17 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 14 до 16 градусов тепла.



День 1 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 3 градуса мороза.

