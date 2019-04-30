Общество

44 минуты назад

Движение транспорта в центре Липецка временно ограничат 1 мая

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#транспорт
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Движение транспорта в центре Липецка временно ограничат 1 мая

Завтра, 1 мая, в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда, на некоторых участках улично-дорожной сети вводится временное ограничение движения автомобильного транспорта.

- С 8.30 до 11.00 ограничение будет действовать по маршруту: площадь Авиаторов – улица Гагарина – улица Зегеля – площадь Плеханова – Саперный спуск – общественное пространство Липецкое городище.

- С 11.00 до 13.00 часов – по маршруту: спорткомплекс «Звездный» – улица Космонавтов – улица Гагарина – улица Зегеля – площадь Плеханова – Петровский спуск – площадь Революции.

На указанных участках будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Ограничение не распространяется на транспортные средства экстренных оперативных служб, сообщили в профильном департаменте администрации Липецка.

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#транспорт
1

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