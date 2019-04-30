Под Ельцом на трассе «Дон» столкнулись четыре автомобиля

Чудом обошлось без пострадавших.

На 387 километре федеральной трассы М-4 «Дон» под Ельцом произошло массовое ДТП.

Как сообщают очевидцы, в аварии сошлись четыре автомобиля: «Киа», «Нива», грузовик и четвертый автомобиль, марку которого они затруднились назвать. В аварии никто не пострадал.

В свою очередь в ГУ МЧС по Липецкой области сообщили, что на месте аварии работали спасатели 12 ПСЧ, которые ликвидировали последствия ДТП.