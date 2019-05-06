«Дом.ru Телемир» порадует клиентов обновлённым «Бонусом»

Оператор связи «Дом.ru Телемир» объявляет о расширении возможностей программы лояльности для своих клиентов. Сохраняя лучшее, оператор предлагает новые скидки и бонусы.

Обновлённая программа лояльности «Бонус» будет доступна с 1 мая 2019 года, и позволит получить*:

Кэшбэк 5% от каждого абонентского платежа

Кэшбек в виде бонусов можно вносить в счёт абонентской платы. Если раньше можно было оплачивать лишь 20% от требуемой суммы, то теперь все 100%. Бонусы можно тратить сразу или копить. Всё, что для этого нужно - быть участником программы и своевременно вносить платежи. Срок действия накопленных бонусов – 12 месяцев. Подробности о правилах начисления кешбека на сайте https://lipetsk.domru.ru/bonus/sales

Скидки от 5% до 70% в 130-ти заведениях города Липецка

Это кафе, магазины, салоны красоты, фитнес-клубы и многое другое. Чтобы получить скидку, просто придите в заведение и покажите карту «Бонус». Уже сейчас в программе задействовано порядка 130 наших Партнеров. А будет еще больше !Со стартом программы «Бонус» мы обновили личный кабинет абонента на сайте. Теперь следить за начислением бонусов и узнавать о скидках и акциях стало еще удобней. Подробности на сайте_ https://lipetsk.domru.ru/bonus/sales или по телефону 88003337000

Как стать участником?

Получить карту «Бонус» могут абоненты «Дом.ru Телемир» при одновременном использовании услуг связи : Интернет и Телевидение; Интернет и Телефония: Телевидение и Телефония; Интернет , Телевидение и Телефония ,либо используя услугу Интернет по тарифным планам скорость которых 200мб/с и выше . Карта «Бонус» выдаётся в момент подписания договора . Действующие абоненты, подпадающие под условия программы, могут получить карту в Центре Обслуживания клиентов.





*Срок действия программы лояльности «Бонус» неограничен.



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