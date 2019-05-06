Липецкий хладокомбинат: жёсткий контроль качества - одна из наших приоритетных задач

Говорят, что театр начинается с вешалки, а любое уважающее себя предприятие пищевой промышленности – с контроля качества и безопасности выпускаемой продукции.

На витринах магазинов сегодня представлена масса продуктов, которые так и шепчут: «Съешь меня». Однако далеко не все из них являются качественными и безопасными. Порой встречаются продукты, потерявшие товарный вид, с истекающим сроком годности и иными нарушениями. И только благодаря контролю специалистов по качеству мы можем обезопасить себя, выбирая то, что не только не навредит, но и принесет пользу нашему организму.







АО «Липецкий хладокомбинат» – предприятие с многолетней историей, на котором важное место всегда отводилось качеству выпускаемого продукта. Так, на нем существует служба качества, в которую входят микробиологическая и физико-химическая лаборатории. В них трудятся специалисты по качеству и пищевой безопасности. Деятельность этой службы, пожалуй, дает направление для успешного функционирования всего предприятия. Ведь именно специалисты физико-химической лаборатории проводят ряд анализов входящего сырья и материалов, а также качества выпускаемой продукции, следят за безопасностью используемой воды и контролируют санитарное состояние на производстве. Так, например, они проверяют молочное сырье (сливочное масло, сгущенное цельное молоко, сливки, сухие молочные продукты), а также муку (из которой прямо на предприятии выпекают хрустящие вафельные стаканчики) и прочие ингредиенты по различным показателям качества - кислотности, содержанию влаги и жира, клейковины, вкусу, цвету, запаху, консистенции и многим другим параметрам. Кроме того, очень тщательно исследуется и упаковка на соответствие нормам плотности, отсутствию посторонних запахов, содержанию информации о рецептурном составе мороженого.







Непростые задачи, связанные с безопасностью мороженого, стоят и перед специалистами микробиологической лаборатории. Они должны отобрать все образцы сырья и готовой продукции и проверить их на отсутствие вредных микроорганизмов, а также антибиотиков. Кроме этого, в соответствии с программой производственного контроля, все сырье и готовая продукция проходят проверку в независимых аккредитованных лабораториях по другим показателям качества и безопасности (пестицидам, радионуклидам, токсичным элементам, патогенным микроорганизмам), уровень которых должен находиться в соответствии с технической документацией. Помимо этого, на предприятии должна соблюдаться и поддерживаться соответствующая чистота, а все сотрудники обязаны соблюдать правила личной гигиены, что также немаловажно при производстве мороженого.







По мере изготовления партии мороженого, специалисты службы качества отбирают пробы и делают анализы, и только после их разрешения продукт поступает на прилавки магазинов. Кроме этого, образцы мороженого, отобранные от каждой партии, хранятся в «Библиотеке образцов» в течение всего срока реализации товара для дополнительных исследований.







Безусловно, для проведения всех анализов и отбора проб требуется высокий профессионализм, поэтому сотрудники службы качества АО «Липецкий хладокомбинат» периодически повышают и подтверждают свою квалификацию в специализированных учебно-методических учреждениях, Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга.







Ну а что же нужно знать потребителю и на что обратить внимание при покупке мороженого?

Вот несколько советов от специалистов службы качества АО «Липецкий хладокомбинат».

1. Обратите внимание на упаковку. Все надписи на ней должны хорошо читаться, краска не должна оставаться у вас на руках, упаковка должна быть герметичной.

2. Посмотрите на сроки реализации продукта. Пломбир может храниться 12 месяцев, а сливочное мороженое не больше 9 месяцев. Разумеется, при условии его правильного содержания (температуре не более - 18С).

3. Если мороженое потеряло товарный вид (деформировано, на нем видны кристаллы льда и т.п.), следовательно, были нарушены условия его хранения (произошел температурный перепад).

4. Есть золотое правило: чем меньше ингредиентов указано на упаковке, тем более натуральный продукт перед вами.

Следуя этим простым принципам, вы сможете выбрать наиболее безопасный и полезный продукт для всей семьи. А об остальном должно позаботиться предприятие, выпускающее выбранный вами товар. Если на нем работают настоящие профессионалы, как, например, на АО «Липецком хладокомбинате», то продукт, прошедший их контроль, вы можете смело употреблять в пищу, угощать своих детей и гостей и ни о чем не беспокоиться, ведь забота о покупателе – главная задача этого предприятия.



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