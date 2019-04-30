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«Езда по беспределу»: водитель «Хендая» пять раз нарушил ПДД за две минуты

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#ПДД #правила #нарушения
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«Езда по беспределу»: водитель «Хендая» пять раз нарушил ПДД за две минуты

Запись сделана на видеорегистратор.

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Читатель GOROD48 прислал в редакцию запись со своего видеорегистратора, которую назвал «ездой по беспределу».

Судя по дате, запись сделана еще 9 апреля на выезде из Липецка со стороны ЛТЗ. На пленке видно, как автомобиль «Хендай» красного цвета в течение двух минут пять раз нарушает правила дорожного движения.

Иномарка пересекает сплошную разделительную линию, мчится по встречной полосе, совершает двойной обгон, а во второй части записи (которую мы немного сократили) двигается по обочине и в конце записи едет на красный запрещающий сигнал светофора.

- Увы, подобное все чаще в порядке вещей в Липецке, - с грустью заключает авто видер.

12 1180
#ПДД #правила #нарушения
2

Комментарии (12)

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222

11 минут назад
Это он спешил быстрей, что бы ни кто не увидел на каком он гавне едет, картонка на колесах е.аная
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Автоводитель

43 минуты назад
И где, на рейде нюхают по утрам проезжающих.
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Герман

46 минут назад
БаПка, +++. Так и должно случиться
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БаПка

48 минут назад
На красненькой машинке, наверное, курица едет. Или петух обдолбаный. Надеюсь что его столб заждался "горячего поцелуя" и "жарких объятий".
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Герман

50 минут назад
Сейчас защитники этого урода повылезут. У него понос, спешит, кошка рожает, трубы горят ...
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сразу видно

51 минуту назад
и машина - дерьмо, и поступки такие же
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Козявка

52 минуты назад
номер Хендая какой???????????
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Сс

52 минуты назад
евген, это ты что ли ездюк такой? Если да, то ты хуже чмошника. Из-за таких уродов аварии случаются и гибнут люди.
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Иван

53 минуты назад
евген, из за таких водителей люди страдают, а ты все в "пацанов" играешь с непонятной моралью и правилами.
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ded

58 минут назад
победитель по жизни
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