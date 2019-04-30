«Езда по беспределу»: водитель «Хендая» пять раз нарушил ПДД за две минуты

Запись сделана на видеорегистратор.

Читатель GOROD48 прислал в редакцию запись со своего видеорегистратора, которую назвал «ездой по беспределу».

Судя по дате, запись сделана еще 9 апреля на выезде из Липецка со стороны ЛТЗ. На пленке видно, как автомобиль «Хендай» красного цвета в течение двух минут пять раз нарушает правила дорожного движения.

Иномарка пересекает сплошную разделительную линию, мчится по встречной полосе, совершает двойной обгон, а во второй части записи (которую мы немного сократили) двигается по обочине и в конце записи едет на красный запрещающий сигнал светофора.

- Увы, подобное все чаще в порядке вещей в Липецке, - с грустью заключает авто видер.