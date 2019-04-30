Происшествия

сегодня, 12:57

Липчанин украл в магазине сумку за 24 тысячи и тут же продал ее за шесть тысяч

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#кража
Липчанин украл в магазине сумку за 24 тысячи и тут же продал ее за шесть тысяч

Полицейские направили в суд уголовное дело 35-летнего жителя Липецка, обвиняемого в краже.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в марте этого года обвиняемый украл в торговом центре на улице Катукова женскую сумку стоимостью 24 тысячи рублей. Выбрав момент, когда за ним никто не наблюдает, мужчина положил сумку в пакет и поспешил покинуть магазин. На выходе из торгового центра обвиняемый продал сумку за шесть тысяч рублей. В совершении преступления он признался и раскаялся.


7 807
#кража

Комментарии (7)

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Иван

6 минут назад
В Липецке ее бы вообще купили бы за 24 000 ?!!! когда деньги так тяжело зарабатываются/
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надо же

38 минут назад
Какой находчивый парниша. Бывают же такие. Бизмесмен
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Бывший мент

38 минут назад
А у нас случай был: Работал раньше в трезвяке на Литаврина Андрюха Мещер. Так вот он у мужика золотую цепочку списдел и тут же цыганям на автомобиль Таврия поменял...Во как...
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BLOOD_JO

40 минут назад
А у нас в Горлохреновке, девка делала "омлет" и задохнулась... Во как...
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Терешонок

48 минут назад
А у нас случай был в Хрущевке: мой брат на элеваторе мешок зерна списдил, его охранник обогнал и тут же у элеватора отписдил.....Во как....
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Вася Алёхин

57 минут назад
А у нас тоже случай был в Сырском: мужик в пивнухе стакан пива выпил,вышел и тут же у кафе поссал....Во как.....
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Ахламонов

сегодня, 13:35
Новость супер! Где вы такие замечательные сюжеты находите? Журналисты зверюги, вам в НьюЙоркТайм работать не предлагали?
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