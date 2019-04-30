Липчанин украл в магазине сумку за 24 тысячи и тут же продал ее за шесть тысяч

Полицейские направили в суд уголовное дело 35-летнего жителя Липецка, обвиняемого в краже.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в марте этого года обвиняемый украл в торговом центре на улице Катукова женскую сумку стоимостью 24 тысячи рублей. Выбрав момент, когда за ним никто не наблюдает, мужчина положил сумку в пакет и поспешил покинуть магазин. На выходе из торгового центра обвиняемый продал сумку за шесть тысяч рублей. В совершении преступления он признался и раскаялся.



