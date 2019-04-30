Общество

сегодня, 12:47

МЧС предупреждает: ночью до -2

2 1118
#заморозки
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МЧС предупреждает: ночью до -2

Ночью 1 мая ожидается опасное метеорологическое явление –  заморозки до 2 градусов мороза.   

ГУ МЧС России по Липецкой области рекомендует следующие меры безопасности при заморозках: 
-  организовать дымление плодовых деревьев, т.е. образование завесы из дыма, препятствующей потере тепла землей и прилегающим к ней слоем воздуха; 

-  организовать укрытие деревьев защитным материалом, он должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты, брезент, агроткань и т.д.); 
-  для больших коммерческих насаждений обеспечить импульсное распыление незначительного объема воды на ветви деревьев и бутоны в ночное время.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

2 1118
#заморозки
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Комментарии (2)

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Я

17 минут назад
А гдеж вы видели дым без огня , который нельзя разводить ?
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сегодня, 13:17
Бряхня !!!!!!!
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