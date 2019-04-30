МЧС предупреждает: ночью до -2

Ночью 1 мая ожидается опасное метеорологическое явление – заморозки до 2 градусов мороза.



ГУ МЧС России по Липецкой области рекомендует следующие меры безопасности при заморозках:

- организовать дымление плодовых деревьев, т.е. образование завесы из дыма, препятствующей потере тепла землей и прилегающим к ней слоем воздуха;



- организовать укрытие деревьев защитным материалом, он должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты, брезент, агроткань и т.д.);

- для больших коммерческих насаждений обеспечить импульсное распыление незначительного объема воды на ветви деревьев и бутоны в ночное время.



Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.



