Автохамы, которые... следят за правилами дорожного движения

Новая подборка горе-парковщиков, которые демонстрируют явное неуважение к окружающим, перегораживают тротуары и бороздят колесами газоны.

Вместе с читателями GOROD48 мы опубликовали уже десятки фотографий автохамов. Сегодня новая партия, причем некоторые автовладельцы просто поражают своей наглостью.

Например, тот, что на фото вверху. Выходишь из подъезда на улице Ильича, 46, а тут ОН. А если мамочке нужно вывезти коляску или ребенку велосипед?





Как выдумаете, чем занимается владелец этого автомобиля? А ведь он «сторожит» треногу, которая фиксирует превышение скорости на улице Катукова. И при этом удобно (как он считает) расположился на едва зеленеющем газоне.





Фото снято буквально сегодня, 30 апреля, на автобусной остановке у ДК «Сокол». Мужчина припарковал свое авто частично на «зебре» – мешал и пешеходам переходить дорогу и общественному транспорту заезжать на остановку. Да еще при этом курил в окно и стряхивал переел на улицу.





Уже не раз мы размещали снимки с этого пятачка на улице Стаханова, 44. Просто медом тут намазано для горе-парковщиков.





А это еще один пример того, что «свято место пусто не бывает» - уже третий снимок из этой точки в нашей рубрике. Любят наши водители сначала проехать метров 20 по дорожке для пешеходов, а потом еще перегородить ее своей машиной.



Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.