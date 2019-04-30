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18 минут назад

Доменщик НЛМК - лучший специалист региона

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#Доска Почета
Доменщик НЛМК - лучший специалист региона

Портрет работника Новолипецкого металлургического комбината разместили на обновленной Доске почета Липецкой области в числе 30-ти лучших представителей разных профессий региона. Высокой чести удостоен водопроводчик доменной печи №6 Юрий Хохлов.

Доска почета Липецкой области учреждена в 2003 году. Кандидатуры ежегодно предлагают представители органов власти и общественных организаций. Имена работников заносят в книгу «Трудовая слава Липецкой области», им также выплачивают денежную премию. 

Всего в разные годы портреты 32 новолипчан украшали областную Доску почета.  

Как сообщает пресс-служба НЛМК, Юрий Хохлов работает на комбинате с 1983 года. При его непосредственном участии ввели в строй систему охлаждения доменной печи «Россиянка». Юрий Николаевич постоянно работает над освоением новых технологий, участвует в мероприятиях по снижению расхода энергоресурсов и в рационализаторской деятельности. Его предложения помогают продлить срок службы оборудования и сократить простои доменных печей. 

За высокие результаты в труде Юрий Хохлов ранее удостоен почетного звания «Заслуженный металлург России», награжден почетной грамотой Министерства промышленности и торговли России и высшей корпоративной наградой -  почетным знаком НЛМК.  


147
#Доска Почета

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