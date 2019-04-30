Доменщик НЛМК - лучший специалист региона

Портрет работника Новолипецкого металлургического комбината разместили на обновленной Доске почета Липецкой области в числе 30-ти лучших представителей разных профессий региона. Высокой чести удостоен водопроводчик доменной печи №6 Юрий Хохлов.

Доска почета Липецкой области учреждена в 2003 году. Кандидатуры ежегодно предлагают представители органов власти и общественных организаций. Имена работников заносят в книгу «Трудовая слава Липецкой области», им также выплачивают денежную премию.

Всего в разные годы портреты 32 новолипчан украшали областную Доску почета.

Как сообщает пресс-служба НЛМК, Юрий Хохлов работает на комбинате с 1983 года. При его непосредственном участии ввели в строй систему охлаждения доменной печи «Россиянка». Юрий Николаевич постоянно работает над освоением новых технологий, участвует в мероприятиях по снижению расхода энергоресурсов и в рационализаторской деятельности. Его предложения помогают продлить срок службы оборудования и сократить простои доменных печей.

За высокие результаты в труде Юрий Хохлов ранее удостоен почетного звания «Заслуженный металлург России», награжден почетной грамотой Министерства промышленности и торговли России и высшей корпоративной наградой - почетным знаком НЛМК.