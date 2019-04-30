Хочешь подраться — иди в дом культуры

Липчане выбирают необычные места для выяснения отношений.

Мировые судья Липецкой области рассмотрели два уголовных дела о драке и угрозе убийством. Казалось бы, обыденное дело. Но внимание привлекает то, где липчане предпочитают махать кулаками. Жители региона выясняют отношения возле домов культуры.



Потасовка у центра культуры в селе Хмелинец Задонского района произошла в ночь на 30 июня 2018 года. Там подрались двое ранее знакомых мужчин. Участники потасовки были пьяны. Один из мужчин разбил стеклянную бутылку о лицо противника, в итоге — сломал ему нос. Врачи оценили травму как причинение легкого вреда здоровью. Победитель драки пошел под суд. Ему придется отработать 240 часов.



А вот у ДК в Краснинском районе повздорили женщина и подросток. Вечером 1 июля 2018 года женщина едва не задушила паренька. Она во время ссоры внезапно бросилась на юношу и сдавила его горло руками со словами: «Я тебя удавлю или утоплю!». Парень реально воспринял угрозу и испугался за свою жизнь. Суд признал женщину виновной в угрозе убийством и назначил ей наказание в виде 120 часов обязательных работ.