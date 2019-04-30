Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» привлек 21,8 млн рублей

Победителями конкурсного отбора в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» стали четыре региональные заявки Липецкой области. Общая сумма грантов составляет более 21,8 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, финансовую помощь получат Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, Центр образования, реабилитации и оздоровления, Липецкая региональная общественная организация «Коллегия психологов» и детский сад №135 Липецка.



На средства из федерального бюджета в области будут созданы консультационные центры для родителей. До 2024 года в регионе планируется провести не менее 244 тыс. консультаций для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, пропаганде позитивного и ответственного родительства, укреплении института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений.



С сентября этого года в Липецкой области будет работать портал информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющий оказывать различную консультационную помощь родителям в онлайн и дистанционном режиме, обеспечивать взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом.



Нацпроект «Образование» реализуется с 2019 до 2024 годы. На эти цели из бюджета Липецкой области с 2019 по 2024 годы планируется направить около 8,7 млрд рублей. Нацпроект должен обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. В его рамках в регионе будут реализованы проекты «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого» и «Современная школа».

