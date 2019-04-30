Общество

50 минут назад

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» привлек 21,8 млн рублей

1 307
#семья #гранты
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» привлек 21,8 млн рублей

Победителями конкурсного отбора в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» стали четыре региональные заявки Липецкой области. Общая сумма грантов составляет более 21,8 млн. рублей. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, финансовую помощь получат Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, Центр образования, реабилитации и оздоровления, Липецкая региональная общественная организация «Коллегия психологов» и детский сад №135 Липецка.

На средства из федерального бюджета в области будут созданы консультационные центры для родителей. До 2024 года в регионе планируется провести не менее 244 тыс. консультаций для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, пропаганде позитивного и ответственного родительства, укреплении института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений.

С сентября этого года в Липецкой области будет работать портал информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющий оказывать различную консультационную помощь родителям в онлайн и дистанционном режиме, обеспечивать взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом. 

Нацпроект «Образование» реализуется с 2019 до 2024 годы. На эти цели из бюджета Липецкой области с 2019 по 2024 годы планируется направить около 8,7 млрд рублей. Нацпроект должен обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. В его рамках в регионе будут реализованы проекты «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого» и «Современная школа».
1 307
#семья #гранты

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

* всё!

5 минут назад
гранты, загранты, и др. поeбень по Чехову.... Для начала государству бы надо пособие в 50 рублей проиндексировать, которое платится от 1,5 до 3-х лет...с 1997 года НЕ МЕНЯЛОСЬ! И только потом пусть вякает в поддержку семей с детьми....
ответить

Еще в рубрике

Автохамы, которые... следят за правилами дорожного движения
#Автохамы #машины #парковки
Автохамы, которые... следят за правилами дорожного движения

7 минут назад

Общество
МЧС предупреждает: ночью до -2
#заморозки
МЧС предупреждает: ночью до -2

15 минут назад

Общество
УГС Липецка срочно требуются 30 миллионов рублей на ремонт мостов
#мосты
9
УГС Липецка срочно требуются 30 миллионов рублей на ремонт мостов

50 минут назад

Общество
0,5% липецких семей могут купить машину за 5 млн рублей
#рейтинг #автокредит #семья
3
0,5% липецких семей могут купить машину за 5 млн рублей

сегодня, 11:54

Общество
«Трудовая слава» Липецкой области: врач, учитель, слесарь, спасатель
#Доска Почета
7
«Трудовая слава» Липецкой области: врач, учитель, слесарь, спасатель

сегодня, 11:24

Общество
Над проблемой бедности липчан подумают за 6,7 млн рублей
#бедность #анализ #социальная защита
26
Над проблемой бедности липчан подумают за 6,7 млн рублей

сегодня, 11:03

Общество