Общество

сегодня, 11:54

0,5% липецких семей могут купить машину за 5 млн рублей

2 518
#рейтинг #автокредит #семья
0,5% липецких семей могут купить машину за 5 млн рублей

Аналитики РИА Рейтинг составили рейтинг регионов России по доступности покупки нового автомобиля. За основу анализа взяли экономические показали в регионах: средняя зарплата, состояние рынка труда и прочие.

В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность вносить ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы.

Липецкая область оказалась на 44 строчке рейтинга. Наш регион оказался на самой высокий позиции среди других областей Центрального Черноземья. Машину стоимостью до 500 000 рублей может себе позволить 23,74% липецких семей. Еще 8,16% семей могут смело примеряться к покупке автомобиля за 1,2 млн рублей. Всего 0,54% семей в Липецкой области способны купить в кредит машину премиум-класса стоимостью в 5 млн рублей.

Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита 3 года. Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Расчет осуществлялся на основе данных за 2018 год и начало 2019 года.

Согласно результатам рейтинга, в семи регионах России более половины среднестатистических семей могут без определенных проблем купить и содержать новый автомобиль. Лидером рейтинга остался Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 66,5%. В списке лидеров, помимо Ямало-Ненецкий автономного округа, выделяются: Чукотский автономный округ – 55,3%, Магаданская область – 55,1%, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 54,6%, Москва – 53,4%. Сахалинская область –52,3% и Ненецкий автономный округ – 52,2. В целом лидерство северных регионов не удивительно – высокие заплаты и значительная доля семей, состоящая из молодых работников без детей, определяют высокую доступность автомобилей, даже несмотря на относительно высокие цены на страховки, топливо и стоимость ремонта.

Последнее место в текущем рейтинги занимает Республика Ингушетия, где лишь 6,5% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 0,5 миллиона рублей. Годом ранее у этого региона был результат 5,1%, то есть за год произошел ощутимый прогресс. Примерно такая же доступность в Чеченской Республике, расположившейся на 84 месте. Третье место с конца у Республики Дагестан, где 9,5% семей доступен новый автомобиль начального уровня (5,8% в 2017 году).
2 518
#рейтинг #автокредит #семья

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вопрос

47 секунд назад
Этим 0,5% кредит на авто за 5 млн не нужен. Авто подарят почитатели за выигранный конкурс...
ответить

Викторм

34 минуты назад
Опять непонятный путинские проценты -0,5%,а Понятно ,это же друзья Путина.
ответить

Жи и Ши

49 минут назад
Это опять статистика велась в АДминистрации...
ответить

Еще в рубрике

Липчанин украл в магазине сумку за 24 тысячи и тут же продал ее за шесть тысяч

3 минуты назад

Общество
Автохамы, которые... следят за правилами дорожного движения
#Автохамы #машины #парковки
Автохамы, которые... следят за правилами дорожного движения

5 минут назад

Общество
МЧС предупреждает: ночью до -2
#заморозки
МЧС предупреждает: ночью до -2

13 минут назад

Общество
УГС Липецка срочно требуются 30 миллионов рублей на ремонт мостов
#мосты
9
УГС Липецка срочно требуются 30 миллионов рублей на ремонт мостов

48 минут назад

Общество
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» привлек 21,8 млн рублей
#семья #гранты
1
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» привлек 21,8 млн рублей

49 минут назад

Общество
«Трудовая слава» Липецкой области: врач, учитель, слесарь, спасатель
#Доска Почета
7
«Трудовая слава» Липецкой области: врач, учитель, слесарь, спасатель

сегодня, 11:24

Общество