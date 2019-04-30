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0,5% липецких семей могут купить машину за 5 млн рублей
Аналитики РИА Рейтинг составили рейтинг регионов России по доступности покупки нового автомобиля. За основу анализа взяли экономические показали в регионах: средняя зарплата, состояние рынка труда и прочие.
Липецкая область оказалась на 44 строчке рейтинга. Наш регион оказался на самой высокий позиции среди других областей Центрального Черноземья. Машину стоимостью до 500 000 рублей может себе позволить 23,74% липецких семей. Еще 8,16% семей могут смело примеряться к покупке автомобиля за 1,2 млн рублей. Всего 0,54% семей в Липецкой области способны купить в кредит машину премиум-класса стоимостью в 5 млн рублей.
Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита 3 года. Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Расчет осуществлялся на основе данных за 2018 год и начало 2019 года.
Согласно результатам рейтинга, в семи регионах России более половины среднестатистических семей могут без определенных проблем купить и содержать новый автомобиль. Лидером рейтинга остался Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 66,5%. В списке лидеров, помимо Ямало-Ненецкий автономного округа, выделяются: Чукотский автономный округ – 55,3%, Магаданская область – 55,1%, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 54,6%, Москва – 53,4%. Сахалинская область –52,3% и Ненецкий автономный округ – 52,2. В целом лидерство северных регионов не удивительно – высокие заплаты и значительная доля семей, состоящая из молодых работников без детей, определяют высокую доступность автомобилей, даже несмотря на относительно высокие цены на страховки, топливо и стоимость ремонта.
Последнее место в текущем рейтинги занимает Республика Ингушетия, где лишь 6,5% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 0,5 миллиона рублей. Годом ранее у этого региона был результат 5,1%, то есть за год произошел ощутимый прогресс. Примерно такая же доступность в Чеченской Республике, расположившейся на 84 месте. Третье место с конца у Республики Дагестан, где 9,5% семей доступен новый автомобиль начального уровня (5,8% в 2017 году).
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