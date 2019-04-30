Общество

сегодня, 11:24

«Трудовая слава» Липецкой области: врач, учитель, слесарь, спасатель

7 1490
#Доска Почета
«Трудовая слава» Липецкой области: врач, учитель, слесарь, спасатель

Сегодня на улице Ленина в Липецке открывали обновленную доску почета «Трудовая слава Липецкой области».  На церемонию, поддержать земляков, приехали представители разных районов. 

Начал церемонию врио главы Липецкой области Игорь Артамонов. 

- На доске мы можем увидеть лучших доярок, кузнецов водителей, - отметил Игорь Артамонов. – Большая часть этих людей – простые труженики. Мы будем всегда чтить наших людей. Они доказывают своим трудом, что лучшие в своем ремесле. 

Затем руководители области вручили награды тем 30 людям, чьи портреты сегодня размещены на доске Почета. Примечательно, что среди лауреатов были не только инженеры и руководители предприятий, но и педагоги, спасатель, слесарь, сварщик, тракторист участковый врач-терапевт из чаплыгинской районной больницы Юрий Шураев.

Каждый из лауреатов конкурса «Трудовая слава Липецкой области» получит по 100 000 рублей.

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#Доска Почета

Комментарии (8)

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Иван

6 секунд назад
На доске должны быть Лисин, Борцов - они САМЫЕ РАБОТЯЩИЕ мужики Липецкой области
ответить

городу48

сегодня, 12:01
Что это за новая специальность ТРАКТОРИСТ УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ?! Поставьте, блин, ЗАПЯТУЮ !!!!
ответить

Од- да

сегодня, 11:52
понятно, это скорее всего почетная....
ответить

понятно

сегодня, 11:50
А молодая это дочка чья-то?
ответить

Ваш

сегодня, 11:43
А доска позора будет?
ответить

Екатерина

сегодня, 11:43
А где Ветеран ВОВ?
ответить

так

сегодня, 11:41
а почему нет в списке тружениц самой древней профессии?
ответить

еврей

сегодня, 11:40
Вам слава деньги нам
ответить

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