«Трудовая слава» Липецкой области: врач, учитель, слесарь, спасатель

Сегодня на улице Ленина в Липецке открывали обновленную доску почета «Трудовая слава Липецкой области». На церемонию, поддержать земляков, приехали представители разных районов.

Начал церемонию врио главы Липецкой области Игорь Артамонов.



- На доске мы можем увидеть лучших доярок, кузнецов водителей, - отметил Игорь Артамонов. – Большая часть этих людей – простые труженики. Мы будем всегда чтить наших людей. Они доказывают своим трудом, что лучшие в своем ремесле.



Затем руководители области вручили награды тем 30 людям, чьи портреты сегодня размещены на доске Почета. Примечательно, что среди лауреатов были не только инженеры и руководители предприятий, но и педагоги, спасатель, слесарь, сварщик, тракторист участковый врач-терапевт из чаплыгинской районной больницы Юрий Шураев.



Каждый из лауреатов конкурса «Трудовая слава Липецкой области» получит по 100 000 рублей.



