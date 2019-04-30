сегодня, 11:24
«Трудовая слава» Липецкой области: врач, учитель, слесарь, спасатель
Сегодня на улице Ленина в Липецке открывали обновленную доску почета «Трудовая слава Липецкой области». На церемонию, поддержать земляков, приехали представители разных районов.
- На доске мы можем увидеть лучших доярок, кузнецов водителей, - отметил Игорь Артамонов. – Большая часть этих людей – простые труженики. Мы будем всегда чтить наших людей. Они доказывают своим трудом, что лучшие в своем ремесле.
Затем руководители области вручили награды тем 30 людям, чьи портреты сегодня размещены на доске Почета. Примечательно, что среди лауреатов были не только инженеры и руководители предприятий, но и педагоги, спасатель, слесарь, сварщик, тракторист участковый врач-терапевт из чаплыгинской районной больницы Юрий Шураев.
Каждый из лауреатов конкурса «Трудовая слава Липецкой области» получит по 100 000 рублей.
Иван
городу48
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Ваш
Екатерина
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