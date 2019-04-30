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сегодня, 11:22
Олеся Захарова: «Боюсь, что моих малолетних детей в случае моего ареста поместят в детдом»
GOROD48 связался с бывшей женой находящегося в международном розыске депутата областного Совета.
Как уже известно читателям GOROD48, Левобережный районный суд Липецка заочно арестовал Олесю Захарову, бывшую жену находящегося в международном розыске депутата областного Совета Михаила Захарова.
Женщине вменяют соучастие в преступлении, наказание по которому назначают по ч. 3 ст. 30 ч.4 159 УК РФ - «покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». По данным следствия, бывший гендиректор ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких и ИП Захаровой О.И. в 2013-2016 годах заключили фиктивные договоры на оказание ею риэлтерских услуг по реализации жилья, построенного застройщиком в микрорайоне «Европейский». По версии СУ СК РФ по Липецкой области, Олеся Захарова приняла на себя обязательства по поиску покупателей недвижимости в трех жилых домах в ЖК «Европейский». Услуги риэлтора были оценены в 128 млн рублей, которые планировалось вывести из оборота предприятия. На основании фиктивных актов приемки выполненных работ риэлтор Захарова получила один миллион рублей от этой суммы. Следствие считает, что преступный умысел на хищение имущества путем обмана не удалось реализовать в полном объеме по независящим от фигурантов обстоятельствам, так как ОАО «Эксстроймаш» в январе 2019 года признано банкротом.
GOROD48 связался с находящейся в Германии Олесей Захаровой по электронной почте и попросил прокомментировать предъявленное ей обвинение. Сегодня мы получили ее ответ на наш запрос. Мы публикуем его дословно:
«Являясь акционером ОАО «Эксстроймаш», я 01.07.2013, 24.03.2014, 01.07.2014 гг. заключила агентские договора с «Эксстроймаш» об оказании услуг. На тот момент я была замужем за Захаровым М.В., а он начал застраивать микрорайон «Европейский». «Эксстроймашу» была нужна помощь в реализации квартир. Мы подписали договор и договорились, что оплата произойдет после реализации проекта с будущей прибыли. Все необходимые документы были подготовлены, но к оплате предоставлены не были, т.к. на стройке наступили финансовые проблемы.
Согласно закону, все магистральные сети строит город, а внутриплощадочные - застройщик. «Эксстроймаш» построило за свой счет магистральные сети, которые планировало продать сетевым организациям на сумму более 250 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на стройку. Сети были построены за счет оборотных средств предприятия. Предприятие имело один расчетный счет и там не обозначено, чьи это деньги: дольщиков или из других источников. В любом случае, деньги, потраченные на сети, планировалось вернуть за счет их продажи. Продажа планировалась по той же схеме, по которой мэрия приобрела в муниципальную собственность у АО «Свой Дом» сети по улице Ангарской за 40 млн рублей, а у АО «ЛИК» - дорогу и канализационный коллектор в микрорайоне «Университетский» за 52 млн рублей, а также выкупили инженерные сети и коммуникации у «ЛИКа» в «Университетском» и «Елецком» на 219 млн рублей. Если бы денег в бюджете не оказалось, то сети продались бы по принадлежности энергоснабжающим организациям, с которыми предварительно были договоренности по этому вопросу. Но оказалось проще отобрать у застройщика сети с помощью административного ресурса, не взирая на интересы дольщиков. И на сегодняшний момент в Арбитражном суде Липецкой области находится иск о признании права собственности недействительным.
250 млн рублей - это была большая сумма для «Эксстроймаша». Фактически эти деньги городские власти планировали отобрать у организации, тем самым нанеся вред долевикам. На стройке начались проблемы со сроком ввода домов. Люди стали подавать в суд на просрочку и в тот момент приставы взыскали около 80 млн рублей, хотя эти деньги должны были пойти на строительство домов. Вследствие этого возникли финансовые трудности с нехваткой оборотных средств, в том числе из-за падения курса рубля, а учитывая, что в домах было очень много импортных материалов (лифты, системы отопления, тепловые узлы и т.д.) себестоимость объектов резко возросла.
Собственниками компании было принято решение реализовать другие, принадлежащие обществу объекты, чтобы достроить дома, находящиеся в разной степени готовности, но они были арестованы приставами и силовиками. На просьбы снять арест никто не реагировал. Параллельно каждый день приезжали «маски-шоу» с обысками. Непонятно, что искали, но изъяли все бумаги. Работа предприятия была фактически парализована. Я полагаю, что в данном случае имело место вытеснение «Эксстроймаша» со строительного рынка Липецка и создание благоприятной среды для вхождения других игроков на этот рынок, в том числе - освобождение мест конкурентам.
Ситуация длилась 3 года. Вследствие проблем в бизнесе возникли разногласия в нашей семье, которые в конечном итоге и привели к разводу. Кроме того, выяснилось, что Михаил тяжело заболел, вследствие чего он уехал на лечение за границу. В это время я находилась в Липецке. Я неоднократно была допрошена следователями по уголовному делу бывшего мужа в качестве свидетеля, ни единого раза от вызова или допроса не уклонилась.
Учитывая, что ОАО «Эксстроймаш» было признано банкротом, и конкурсный управляющий будет реализовать имущество общества в целях возмещения в пользу кредиторов, было принято решение о расторжении агентских договоров в мою пользу на 130 млн рублей. В марте я также возвратила 1 млн рублей, существенным образом уменьшив задолженность общества. Таким образом, долг «Эксстроймаша» передо мной перестал существовать. Следовательно, моими действиями никакого ущерба обществу, а тем более дольщикам, причинено не было. Я считала, что, подписав соглашение о расторжении договоров, устранила какие-либо вопросы ко мне со стороны следствия.
В начале этого года мне позвонил Михаил и попросил встретиться с ним. Он сослался на то, что лечение не привело к желаемому результату и он хочет увидеть детей. Я с детьми вылетела к нему в клинику в Берлин. Здесь из СМИ я узнала, что следователь меня вызывает меня на допрос и хочет предъявить обвинение, хотя никаких преступлений я не совершала. Я проконсультировалась в Берлине с юристами и меня уверили, что мне не могут предъявить обвинение в такой ситуации и арестовать в России, что суд не даст такую санкцию и не позволит нарушить мои права. У меня двое несовершеннолетних детей, о каком аресте и за что идет речь? Я этого не понимаю! Считаю, что действия правоохранительных органов в Липецке направлены на моего бывшего мужа Захарова Михаила посредством причинения вреда мне и моим детям. Если следовать логике, то следующее дело заведут на детей или других наших родственников?
Учитывая сложившуюся ситуацию, мне страшно за своих детей, права которых не защищены, а все международные соглашения, подписанные Россией по защите прав ребенка, лишь продекларированы. Цель моего обращения в СМИ одна - я хочу, чтобы меня услышали! Я никаких преступлений не совершала. Есть реальные опасения за двоих малолетних детей, которых в случае моего ареста принудительно поместят в государственные учреждения. Также считаю, что гонения на меня с целью воздействия на моего бывшего мужа, даже если он в чем-то виноват, не достойны страны, провозгласившей себя защитником прав ребенка!»
Женщине вменяют соучастие в преступлении, наказание по которому назначают по ч. 3 ст. 30 ч.4 159 УК РФ - «покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». По данным следствия, бывший гендиректор ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких и ИП Захаровой О.И. в 2013-2016 годах заключили фиктивные договоры на оказание ею риэлтерских услуг по реализации жилья, построенного застройщиком в микрорайоне «Европейский». По версии СУ СК РФ по Липецкой области, Олеся Захарова приняла на себя обязательства по поиску покупателей недвижимости в трех жилых домах в ЖК «Европейский». Услуги риэлтора были оценены в 128 млн рублей, которые планировалось вывести из оборота предприятия. На основании фиктивных актов приемки выполненных работ риэлтор Захарова получила один миллион рублей от этой суммы. Следствие считает, что преступный умысел на хищение имущества путем обмана не удалось реализовать в полном объеме по независящим от фигурантов обстоятельствам, так как ОАО «Эксстроймаш» в январе 2019 года признано банкротом.
GOROD48 связался с находящейся в Германии Олесей Захаровой по электронной почте и попросил прокомментировать предъявленное ей обвинение. Сегодня мы получили ее ответ на наш запрос. Мы публикуем его дословно:
«Являясь акционером ОАО «Эксстроймаш», я 01.07.2013, 24.03.2014, 01.07.2014 гг. заключила агентские договора с «Эксстроймаш» об оказании услуг. На тот момент я была замужем за Захаровым М.В., а он начал застраивать микрорайон «Европейский». «Эксстроймашу» была нужна помощь в реализации квартир. Мы подписали договор и договорились, что оплата произойдет после реализации проекта с будущей прибыли. Все необходимые документы были подготовлены, но к оплате предоставлены не были, т.к. на стройке наступили финансовые проблемы.
Согласно закону, все магистральные сети строит город, а внутриплощадочные - застройщик. «Эксстроймаш» построило за свой счет магистральные сети, которые планировало продать сетевым организациям на сумму более 250 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на стройку. Сети были построены за счет оборотных средств предприятия. Предприятие имело один расчетный счет и там не обозначено, чьи это деньги: дольщиков или из других источников. В любом случае, деньги, потраченные на сети, планировалось вернуть за счет их продажи. Продажа планировалась по той же схеме, по которой мэрия приобрела в муниципальную собственность у АО «Свой Дом» сети по улице Ангарской за 40 млн рублей, а у АО «ЛИК» - дорогу и канализационный коллектор в микрорайоне «Университетский» за 52 млн рублей, а также выкупили инженерные сети и коммуникации у «ЛИКа» в «Университетском» и «Елецком» на 219 млн рублей. Если бы денег в бюджете не оказалось, то сети продались бы по принадлежности энергоснабжающим организациям, с которыми предварительно были договоренности по этому вопросу. Но оказалось проще отобрать у застройщика сети с помощью административного ресурса, не взирая на интересы дольщиков. И на сегодняшний момент в Арбитражном суде Липецкой области находится иск о признании права собственности недействительным.
250 млн рублей - это была большая сумма для «Эксстроймаша». Фактически эти деньги городские власти планировали отобрать у организации, тем самым нанеся вред долевикам. На стройке начались проблемы со сроком ввода домов. Люди стали подавать в суд на просрочку и в тот момент приставы взыскали около 80 млн рублей, хотя эти деньги должны были пойти на строительство домов. Вследствие этого возникли финансовые трудности с нехваткой оборотных средств, в том числе из-за падения курса рубля, а учитывая, что в домах было очень много импортных материалов (лифты, системы отопления, тепловые узлы и т.д.) себестоимость объектов резко возросла.
Собственниками компании было принято решение реализовать другие, принадлежащие обществу объекты, чтобы достроить дома, находящиеся в разной степени готовности, но они были арестованы приставами и силовиками. На просьбы снять арест никто не реагировал. Параллельно каждый день приезжали «маски-шоу» с обысками. Непонятно, что искали, но изъяли все бумаги. Работа предприятия была фактически парализована. Я полагаю, что в данном случае имело место вытеснение «Эксстроймаша» со строительного рынка Липецка и создание благоприятной среды для вхождения других игроков на этот рынок, в том числе - освобождение мест конкурентам.
Ситуация длилась 3 года. Вследствие проблем в бизнесе возникли разногласия в нашей семье, которые в конечном итоге и привели к разводу. Кроме того, выяснилось, что Михаил тяжело заболел, вследствие чего он уехал на лечение за границу. В это время я находилась в Липецке. Я неоднократно была допрошена следователями по уголовному делу бывшего мужа в качестве свидетеля, ни единого раза от вызова или допроса не уклонилась.
Учитывая, что ОАО «Эксстроймаш» было признано банкротом, и конкурсный управляющий будет реализовать имущество общества в целях возмещения в пользу кредиторов, было принято решение о расторжении агентских договоров в мою пользу на 130 млн рублей. В марте я также возвратила 1 млн рублей, существенным образом уменьшив задолженность общества. Таким образом, долг «Эксстроймаша» передо мной перестал существовать. Следовательно, моими действиями никакого ущерба обществу, а тем более дольщикам, причинено не было. Я считала, что, подписав соглашение о расторжении договоров, устранила какие-либо вопросы ко мне со стороны следствия.
В начале этого года мне позвонил Михаил и попросил встретиться с ним. Он сослался на то, что лечение не привело к желаемому результату и он хочет увидеть детей. Я с детьми вылетела к нему в клинику в Берлин. Здесь из СМИ я узнала, что следователь меня вызывает меня на допрос и хочет предъявить обвинение, хотя никаких преступлений я не совершала. Я проконсультировалась в Берлине с юристами и меня уверили, что мне не могут предъявить обвинение в такой ситуации и арестовать в России, что суд не даст такую санкцию и не позволит нарушить мои права. У меня двое несовершеннолетних детей, о каком аресте и за что идет речь? Я этого не понимаю! Считаю, что действия правоохранительных органов в Липецке направлены на моего бывшего мужа Захарова Михаила посредством причинения вреда мне и моим детям. Если следовать логике, то следующее дело заведут на детей или других наших родственников?
Учитывая сложившуюся ситуацию, мне страшно за своих детей, права которых не защищены, а все международные соглашения, подписанные Россией по защите прав ребенка, лишь продекларированы. Цель моего обращения в СМИ одна - я хочу, чтобы меня услышали! Я никаких преступлений не совершала. Есть реальные опасения за двоих малолетних детей, которых в случае моего ареста принудительно поместят в государственные учреждения. Также считаю, что гонения на меня с целью воздействия на моего бывшего мужа, даже если он в чем-то виноват, не достойны страны, провозгласившей себя защитником прав ребенка!»
Енот
Гость
Гражданин
Ответ
маня
Сергей
Фобос
Слезы градом
* поступок
точно