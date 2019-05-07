Династия Прониных: полтора века на всех

Три поколения новолипчан связали свою судьбу с комбинатом.

«Когда я впервые попала на НЛМК? Кажется, мне было годика четыре, - вспоминает лаборант центральной лаборатории Новолипецкого металлургического комбината Елена Пронина, продолжатель славной трудовой династии металлургов. - Ведь именно здесь работала моя мама, бабушка с дедушкой, а теперь — и я».Елена Пронина работает в лаборатории аглофабрики уже 14 лет. Почему она выбрала НЛМК? Ответ на этот вопрос кроется в семейной истории. Елена Пронина представляет уже третье поколение династии металлургов. Общий трудовой стаж ее семьи — бабушки, дедушки, матери, отца, свекра и свекрови, мужа и самой Елены - составляет уже 151 год!Дедушка и бабушка Елены пришли работать на Новолипецкий металлургический завод в далёком 1966 году. Вера Ивановна родом из Казахстана, а Лев Семенович родился на Украине. На Новолипецкий завод молодую семью отправили по распределению. Семейная пара, в общей сложности, проработала на заводе почти полвека. Лев Семенович быстро вырос с должности сменного мастера до бригадира, Вера Ивановна работала машинистом и оператором пульта управления.Их трудовой путь продолжил сын — Геннадий. В 20 лет молодой парень пришел трудиться на агломерационное производство. Там он познакомился со вчерашней студенткой, Мариной. Она проходила на комбинате производственную практику, а после устроилась сюда же на работу. Спустя всего год пара создала семью, вскоре у них родилась дочка Леночка.- Мама тогда работала на том же месте, где мы сейчас стоим, - Елена окидывает руками помещение лаборатории. Правда, у мамы и дочери теперь совершенно разные обязанности: Марина Филиппова уже 35 лет работает оператором пульта управления пылегазоулавливающих установок на агломерационном производстве, а Елена Пронина 14 лет трудится в лаборатории и контролирует качество продукции и сырья.- Как у нас любят говорить, от цифр из лаборатории зависит вся работа комбината. Мы базовый цех, начальный, то есть проверяем процентное содержание веществ, как в поступающем сырье, так и на выходе продукции. На наши данные смотрят, например, дозировщики и делают корректировку по элементам. От добросовестности нашего труда зависит качество производства. Нашу специфику можно сравнить с вышивкой: нельзя допускать мельчайших ошибок, иначе придется все-все выполнять заново.Сама Елена никогда не мечтала работать на производстве, но теперь считает, что на НЛМК ее привела судьба. Когда пришло время выбирать профессию, она, оценив опыт своей семьи, приняла решение идти работать в лабораторию.- У меня перед глазами был опыт родных, - говорит Елена. - НЛМК – это всегда гарант стабильности. Именно комбинат позволил моим молодым родителям закрепиться в Липецке, семье выдали жилье. Поэтому, решая, куда идти работать, я выбирала не профессию, а уверенность в завтрашнем дне. Сейчас я понимаю, что не прогадала: у нас стабильная заработная плата и социальные гарантии.Работа на комбинате для Елены – это еще и возможность личностного роста. Поверить в свои силы ей помог конкурс «Молодой лидер НЛМК», где она дошла до финала.- Я могу сказать НЛМК спасибо по многим причинам. В первую очередь, за свою семью. Именно на комбинате я в 2006 году познакомилась со своим мужем Виктором Прониным. Мы впервые увидели друг друга утром в рабочем автобусе. Он подсел ко мне, завел разговор… Теперь у нас растет прекрасная дочь, может быть, через 15-20 лет и она будет работать на НЛМК, - не исключает Елена Пронина. - НЛМК познакомил меня с новыми людьми. Так, во время конкурса талантов «Искра» я нашла новых друзей, с которыми теперь вместе занимаюсь искусством.